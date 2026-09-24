Isabel Gadea (PSRM): "El modelo de gestión del PP en la Región de Murcia ha sido condenado a prisión"

Archivo - La portavoz del PSRM-PSOE, Isabel Gadea - PSRM-PSOE - Archivo

MURCIA 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del PSRM-PSOE, Isabel Gadea, ha afirmado que "el modelo de gestión del Partido Popular en la Región de Murcia ha sido condenado a prisión" tras conocerse la condena de tres años de prisión del Tribunal Supremo al expresidente de la Región de Murcia Pedro Antonio Sánchez por prevaricación y falsedad documental por el 'caso Auditorio'.

Gadea considera que tras esto "el modelo del PP está agotado: el expresidente Pedro Antonio Sánchez, condenado. Su hijo político, Fernando López Miras es responsable de la trama de las prótesis del Servicio Murciano de Salud. Y Ramón Luis Valcárcel está pendiente de juicio y se sentará en el banquillo por el caso de la desaladora de Escombreras", han informado desde el partido.

Para la portavoz socialista, "estos son los frutos de treinta años de gobiernos del PP. Son demasiados casos, demasiadas preguntas y demasiados años", ha remarcado

"La Región de Murcia necesita regenerarse por el bien de quienes vivimos en esta tierra. Merecemos más", ha concluido la portavoz del PSRM- PSOE