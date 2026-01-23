Italia, Argentina o Corea del Sur, destinos preferentes de los estudiantes de la UCAM para una estancia internacional

MURCIA 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

Hacer una estancia en el extranjero es una de las experiencias más enriquecedoras que puede vivir cualquier universitario, tanto en lo académico y cultural como de cara a su futuro laboral. La comunidad universitaria de la UCAM, motivada por la fuerte apuesta de la institución por la internacionalización, ha mostrado de nuevo este año su interés por realizar una movilidad internacional.

Con 980 solicitudes, continúa creciendo el número de estudiantes que realizarán el próximo curso 2026-27 uno de estos programas en el extranjero: Erasmus+ (Estudios/Prácticas), Iberoamérica, EEUU-Canadá, Overseas-Asia; a nivel nacional con el SICUE, o a través de cursos de verano de inmersión lingüística en Irlanda.

A ello hay que sumar los profesores y personal de administración y servicios de la Universidad Católica San Antonio que también realizan un intercambio en el extranjero y que este año ya superan los 100. "Un estudiante que ha vivido una experiencia fuera y domina otro idioma tiene un 50 por ciento más de posibilidades de encontrar un trabajo estable y mejor remunerado", señala Pablo Blesa, vicerrector de Relaciones Internacionales y Comunicación de la Universidad Católica de Murcia.

MÁS DE 400 DESTINOS

Desde la Oficina de Relaciones Internacionales de la UCAM se coordinan los programas que permiten estudiar o realizar prácticas a sus alumnos en más de 400 universidades de todo el mundo. Italia, Polonia, Argentina, Portugal, Corea del Sur, EEUU, Chile, Países Bajos, Reino Unido, México o Brasil son los destinos preferidos por los más de 500 estudiantes de la Católica que ya han cerrado los trámites para realizar una movilidad el próximo curso.

La mayoría de ellos pertenecen a los grados en Psicología, Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, Administración y Dirección de Empresas, Enfermería, Arquitectura y Medicina. A estos se sumarán los del resto de programas.