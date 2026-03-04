La IX Muestra de Voluntariado de la UCAM pone en valor la labor social de Cartagena

María Dolores García, presidenta de la UCAM, junto a Noelia Arroyo, alcaldesa de Cartagena, y otras autoridades durante el acto de inauguración - UCAM

CARTAGENA (MURCIA), 4 (EUROPA PRESS)

La solidaridad vuelve a ocupar el centro de Cartagena con la IX Muestra de Voluntariado organizada por la Universidad Católica San Antonio (UCAM), un encuentro que reúne a una treintena de asociaciones y entidades sociales en la Plaza Juan XXIII para dar a conocer su trabajo y promover la implicación de la sociedad en iniciativas de ayuda a los demás.

Durante estos días, los ciudadanos que se acerquen pueden conocer de primera mano la labor que desarrollan organizaciones dedicadas a la atención a personas con discapacidad, el apoyo a enfermos y sus familias, la ayuda humanitaria o el acompañamiento a colectivos en situación de vulnerabilidad.

A través de sus stands informativos, las entidades participantes comparten sus proyectos y explican las diferentes formas de colaboración y voluntariado.

María Dolores García, presidenta de la UCAM, ha inaugurado este miércoles la muestra acompañada por Noelia Arroyo, alcaldesa de Cartagena; María José de Maya García, directora general de Servicios, Tercer Sector y Gestión de la diversidad; y Antonio Alcaraz, director de la Muestra de Voluntariado.

Durante el acto, la presidenta ha destacado que "esta muestra permite visibilizar el valor del trabajo generoso de tantas personas que dedican su tiempo a ayudar a los demás".

Por su parte, Noelia Arroyo ha resaltado el papel de las asociaciones de la ciudad y ha subrayado que "Cartagena cuenta con una red de entidades sociales que realiza un trabajo imprescindible para atender a las personas más vulnerables".

La IX Muestra de Voluntariado de Cartagena permanecerá abierta en la Plaza de Juan XXIII del 4 al 6 de marzo, en horario de 12.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.30 horas, informa la institución docente.