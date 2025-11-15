El Jardín de la AECC, en Santiago y Zaraiche, tendrá nuevo arbolado gracias a una actividad vecinal del Plan Foresta

MURCIA 15 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Plan Foresta ha contribuido a crear un nuevo bosque urbano en la pedanía de Santiago y Zaraiche en una nueva actividad que ha tenido lugar este sábado en el Jardín de la Asociación Española Contra el Cáncer, ubicado frente a las instalaciones de esta entidad, que este año conmemora su 15º aniversario.

Una jornada más, los propios vecinos de la pedanía se han sumado a la actividad, a la que ha asistido el concejal de Desarrollo urbano y Ciudad Inteligente, José Guillén, junto con el presidente de la Junta Municipal, Francisco José Ludeña.

La iniciativa, promovida por la concejalía de Desarrollo Urbano y Ciudad Inteligente, junto a la Junta Municipal, ha comenzado con una actividad formativa en la que técnicos del servicio municipal de Parques y Jardines y expertos han explicado a los asistentes los beneficios de contar con espacios verdes en entornos urbanos y las características de las especies plantadas.

En concreto, durante la actuación de este sábado, se ha plantado una selección de ejemplares de tipuana, moreras, pawlonia, jacarandas o plátanos, entre otras especies.

A lo largo de la mañana se han desarrollado actividades dirigidas a reforzar los conocimientos adquiridos y generar concienciación, como un taller de pintado de piedras blancas para la decoración de los alcorques, el diseño de carteles con materiales reciclados y naturales o fichas educativas y juegos dirigidos a los más pequeños sobre biología y anatomía de los árboles. La jornada ha concluido, tras la plantación del arbolado, con un almuerzo vecinal.

Este nuevo boque urbano contribuirá a generar sombra próximamente y a contrarrestar las emisiones de CO2 a la atmósfera en este parque, que rinde tributo a la Asociación Española Contra el Cáncer y que inauguró recientemente el alcalde de Murcia, José Ballesta.

En este sentido, ha apuntado el edil de Desarrollo Urbano y Ciudad Inteligente, José Guillén, "los beneficios de la plantación de árboles son innumerables, como la mejora de la calidad del aire, la lucha contra el cambio climático y el aumento de la biodiversidad. Con el Plan Foresta contribuimos a divulgar y reforzar entre los murcianos de todos los distritos y pedanías el papel fundamental que juegan los árboles en la creación de entornos más saludables y sostenibles, y los involucramos en el cuidado y respeto al medio ambiente desde su entorno más cercano".

PARTICIPACIÓN VECINAL Y CONCIENCIACIÓN AMBIENTAL

El Plan Foresta, puesto en marcha por el Ayuntamiento de Murcia, a través de la concejalía de Desarrollo Urbano y Ciudad Inteligente, es un proyecto de participación social que pretende involucrar a toda la sociedad murciana, en colaboración con los diferentes colectivos, asociaciones de jóvenes, de mujeres, de mayores, centros educativos, clubes deportivos y asociaciones medioambientales, en el gran objetivo de duplicar la masa forestal del municipio, al tiempo que inculcar, desde todos los ámbitos, la importancia del respeto por el medio ambiente.

Así, la iniciativa ha realizado más de 2.417 actuaciones, plantando más de 35.677 árboles en espacios verdes y centros educativos de todo el municipio, involucrando a los más pequeños y otros colectivos en el cuidado de la naturaleza.