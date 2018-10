Jiménez (Scrats) incide, en su reunión con CHS, en el déficit de la cuenca del Segura y el precio de las tarifas

Publicado 07/09/2018 11:09:12 CET

Celebra el nuevo trasvase de 20 hm3 y lamenta el comunicado de municipios ribereños pidiendo auditoría de los regadíos de Levante

MURCIA, 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura (Scrats), Lucas Jiménez, ha incidido este viernes, en su reunión con la nueva directiva de la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS), en el déficit hídrico de la cuenca, "donde no hemos dado un paso adelante" y en el tema de las tarifas "que siempre suponen un incremento en el precio tanto para agricultores como para la ciudadanía" de Murcia, Alicante y Almería.

En un contacto previo antes de la primera reunión institucional entre la CHS y el Sindicato, Jiménez ha mencionado dos líneas "sin resolver" y "que cada día van empeorando" como es el déficit "histórico" de la cuenca del Segura "y en el que no hemos avanzado ni un solo paso en los últimos 30-35 años", asegurando, al respecto, que "tenemos más problemas entorno a la resolución de ese déficit hídrico que hace 25 años".

Algo que "sigue siendo una pieza fundamental del puzzle", ha subrayado el presidente del Sindicato, que "no solo no hemos colocado en su lugar, sino que parece que no terminamos de encontrar o que se ha perdido", ha añadido, a fin de "dar tranquilidad al tejido agrícola" de Murcia, Alicante y Almería.

Otro de los problemas que ha destacado Lucas Jiménez ha sido el del precio, "cada vez tenemos más recursos y paralelamente el precio se mantiene inalterable o va subiendo con respecto al resto de compañeros del país".

Así, el presidente del Scrats espera "diálogo", trabajo, llegar a acuerdos y a avanzar en el tema del déficit y las tarifas con la nueva directiva de la CHS, algo que, ha afirmado, "faltó en el equipo precedente".

Sobre el próximo año hidrológico, Jiménez ha afirmado que "nos vienen ahora meses propicios para la lluvia, la reservas en Entrepeñas y Buendía son muy equidistantes a la escasez de la que partimos el año pasado", hay que esperar, pero "ojalá sea un año lluvioso y disfrutemos de agua y de paz", celebrando, en este sentido, el nuevo trasvase de 20 hm3 en el acueducto Tajo-Segura aprobado este jueves por el Gobierno.

En cuanto al comunicado de los municipios ribereños pidiendo una auditoría de los regadíos de Levante a la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha respondido indicando que no conoce ninguna Comunidad de Regantes que no esté auditada, "la auditoría mayor en lo que a regadío se refiere se produce en esta zona y concretamente, en la demarcación del trasvase".