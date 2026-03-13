Joaquín Almunia y Jorge Dezcallar debaten en Murcia este martes la transformación pendiente de la Unión Europea

MURCIA 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

El excomisario de Economía y exvicepresidente de la Unión Europea, Joaquín Almunia, y el diplomático, escritor y exdirector del CNI, Jorge Dezcallar, protagonizarán un nuevo encuentro de 'Diálogos para el Desarrollo', que se celebrará en Murcia este martes.

Ambos expertos analizarán el futuro de la Unión Europea y los cambios estructurales que debe impulsar para reforzar su papel en materia de seguridad y defensa, así como la necesidad de profundizar en su cohesión interna, según informa la organización en un comunicado.

El debate también abordará los desafíos institucionales pendientes, con especial atención a la mejora de los mecanismos de toma de decisiones y capacidad de respuesta ante los retos del nuevo escenario global.

El acto, organizado por Management Activo y patrocinado por Cajamar, Crédito y Caución, y Grupo Tecon, tendrá lugar en Estudio de Ana, Murcia, a partir de las 13.00 horas.

Durante su intervención, Joaquín Almunia cuestionará los principales interrogantes que marcan la agenda europea en el actual escenario internacional.

De este modo, analizará el estado de la relación entre España y Estados Unidos y se preguntará si la alianza transatlántica mantiene la solidez estratégica que ha caracterizado las últimas décadas, en un contexto de cambios geopolíticos y redefinición de prioridades globales.

Además, subrayará la importancia de articular y cohesionar las posiciones proeuropeas a nivel nacional, defendiendo la necesidad de consensos amplios que refuercen el compromiso con el proyecto comunitario y lo fortalezca.

Por su parte, Jorge Dezcallar analizará cómo el orden internacional tradicional se ha visto alterado en los últimos años, planteando las principales razones que han provocado esta ruptura, desde los cambios en el equilibrio de poder global hasta la emergencia de nuevos actores políticos y económicos que desafían las estructuras establecidas.

Asimismo, describirá las características de esta nueva situación, marcada por la incertidumbre y la volatilidad en el ámbito socioeconómico.

Finalmente, evaluará cómo estos cambios afectan a Europa, destacando los retos que enfrenta el continente para garantizar su seguridad, cohesión interna y capacidad de influencia en un escenario global cada vez más complejo.

Tras las exposiciones, se abrirá un espacio para las conclusiones y el debate, en el que se abordarán cuestiones clave como el impacto de la geopolítica en la economía y las instituciones, así como los retos y oportunidades del tejido empresarial murciano.