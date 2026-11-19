Jódar (PSRM) cifra en 55.000 las familias beneficiarias de las nuevas ayudas a hogares monoparentales - PSRM

LORCA (MURCIA), 19 (EUROPA PRESS)

La candidata socialista al Senado por la Región de Murcia, Irene Jódar, ha explicado este jueves en Lorca el alcance del real decreto ley que crea un título oficial de familia monoparental y que, según sus estimaciones, podrá beneficiar a unas 55.000 familias de la Región, ocho de cada diez encabezadas por mujeres.

La norma, convalidada este miércoles en la Diputación Permanente del Congreso de los Diputados, establece distintas medidas de protección social y económica para los hogares con un solo progenitor. Entre ellas, contempla la adaptación de las prestaciones familiares a los umbrales de renta, la regulación del acceso al Ingreso Mínimo Vital y programas de formación para fomentar el empleo y la inserción laboral.

También prevé un trato preferente en el acceso a becas y ayudas al estudio, bonificaciones en el transporte público y facilidades para acceder a servicios culturales, deportivos y de ocio. Además, refuerza la atención a las madres que crían solas y son víctimas de violencia de género o sexual, así como a aquellas que tienen a su cargo en solitario a un menor con grado III de dependencia.

El título oficial podrá solicitarse a partir del 1 de enero de 2027. En esa misma fecha se aplicarán cambios en la protección a las familias numerosas, de manera que podrán acceder a sus beneficios las familias monoparentales con dos hijos y las familias con dos hijos en las que uno de los progenitores tenga reconocida una discapacidad de al menos el 33%. La categoría especial se ampliará a las familias con cuatro hijos y a las de tres que cumplan el límite de renta por miembro de la unidad familiar.

Jódar ha aludido a las dificultades de conciliación que afrontan quienes asumen en solitario la crianza de sus hijos. "Aquí, en Lorca, en la Región de Murcia sabemos lo que supone encajar los horarios del trabajo, del colegio y de los cuidados cuando toda esa responsabilidad recae sobre una sola persona", ha señalado.

En este sentido, ha afirmado que "sus hijos e hijas tienen derecho a las mismas oportunidades" y ha explicado que el decreto busca facilitar el acceso de estas familias a ayudas y recursos públicos.

La candidata también ha pedido al presidente de la Comunidad, Fernando López Miras, que prepare la tramitación del título, y al alcalde de Lorca, Fulgencio Gil, que ponga los servicios municipales a disposición de las familias monoparentales del municipio.

"El Gobierno de España del Partido Socialista ha impulsado la aprobación y convalidación de este decreto que ayuda y protege a las 55.000 familias monoparentales de la Región", ha indicado Jódar.