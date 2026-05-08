José A. Pérez Ledo, Álex Orbe y Pedro Mañas recogen los premios Mandarache y Hache 2026 - AYUNTAMIENTO DE MURCIA

Durante la gala, el Ayuntamiento de Cartagena ha anunciado las obras finalistas para los galardones de 2027

CARTAGENA (MURCIA), 8 (EUROPA PRESS)

El auditorio El Batel de Cartagena ha acogido este viernes la gala de entrega de los Premios Mandarache y Hache 2026, un evento que ha consolidado a la ciudad como epicentro de la lectura joven, según ha informado el Ayuntamiento.

En esta edición, el Premio Mandarache 2026 ha recaído en los autores José A. Pérez Ledo y Álex Orbe por su novela gráfica 'El invasor', mientras que el Premio Hache 2026 ha sido para el escritor Pedro Mañas por su obra 'Un lobo dentro'.

Ambos galardones, dotados con 5.000 euros, son el resultado de la votación democrática de miles de jóvenes lectores que actúan como jurado.

La gala ha contado con la presencia de la directora general del Libro, del Cómic y de la Lectura del Ministerio de Cultura, María José Gálvez, y el concejal de Educación, Ignacio Jáudenes, quienes han entregado los trofeos principales.

Una de las novedades más destacadas de este año ha sido la renovación del galardón tras 21 años. El nuevo trofeo, diseñado por el estudio deMADRE y la agencia F33, tiene forma de página de libro y busca conectar con la "esencia del proyecto" mediante una pieza producida artesanalmente que emula el número de página en su base.

La ceremonia, dirigida por la compañía 'Las Monstruas', ha apostado por un enfoque participativo. Entre los momentos más reseñables destaca la actuación del alumnado del Colegio Santa Joaquina de Vedruna-Carmelitas, así como el número del taller 'Libreta Mandarache', basado en versos de autoras de la Edad de Plata como Margarita Ferreras o Rosa Chacel.

El guion de la gala ha subrayado el valor de la "bibliodiversidad" frente a la concentración del mercado editorial, defendiendo la pluralidad de voces y el ecosistema del libro como un espacio de conversación abierta.

PREMIOS COMPLEMENTARIOS Y PRÓXIMA EDICIÓN

Durante el evento se han entregado los Premios Complementarios 2026. Carmen Sánchez Guillén (colegio San Vicente de Paúl) ha recibido el premio de Microrrelato; el galardón de Videocitas Literarias ha sido para el trabajo 'El miedo'; y Sofía Sánchez Pérez ha obtenido el premio de Ilustración.

En el apartado institucional, el IES El Bohío ha sido reconocido por la Mejor Labor de un Equipo Docente, mientras que la biblioteca San Isidoro de la Fundación Mediterráneo ha recibido el premio a la Mejor Labor de Fomento de la Lectura.

Asimismo, se ha otorgado una mención especial a Pablo Madrid por su trayectoria vinculada a la memoria visual del proyecto.

Finalmente, la organización ha anunciado que el lema de la próxima edición será 'De lo invisible a lo visible' y que el IES Villa de Alguazas será el instituto invitado para 2027. También se ha comunicado la apertura del plazo de inscripción para el taller de creación literaria 'Libreta Mandarache', disponible hasta el 9 de octubre.

Los premios, organizados por el Ayuntamiento de Cartagena desde 2004 con apoyo del Ministerio de Cultura, continúan transformando la lectura en una plaza pública de debate e igualdad entre jóvenes y autores.

FINALISTAS DE 2027

Durante la gala, el Ayuntamiento ha anunciado oficialmente las obras finalistas para los Premios Mandarache y Hache 2027.

En esta ocasión, el Premio Mandarache contará con la participación de 5.000 lectores de entre 15 y 30 años, quienes deberán elegir entre tres propuestas que indagan en la identidad y la memoria. Las obras seleccionadas son el poemario 'Después del pop', de Elisa Fernández Guzmán; la crónica social 'Aliadas', de Txell Feixas; y 'Vallesordo', el debut narrativo de Jonathan Arribas.

Por su parte, el Premio Hache movilizará a 3.000 adolescentes de entre 12 y 14 años. En esta categoría, la selección destaca por su capacidad de acercar realidades complejas a los más jóvenes a través de la fotografía, el cómic y la aventura.

Los títulos en liza son 'Cristales de plata', de Antonio J. Ruiz Munuera; la novela gráfica sobre la guerra 'Días sin escuela', de Elena Uriel y Sento; y la historia de superación en el Himalaya 'Los ojos del viento', de Marina Aguirre.

Como complemento a las categorías oficiales, el certamen contará con la dramaturga Alba Saura Clares como autora de la Obra Regional Invitada. Su pieza escénica, 'Lo más hermoso todavía', cierra la denominada "Trilogía del Camino" con una reflexión profunda sobre los vínculos afectivos y el paso del tiempo.