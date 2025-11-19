El joven Esteban Ivars presenta esta tarde el estreno mundial de la obertura 'La Ciudad del Rey Sabio' por el 1200 años

El alcalde de Murcia, José Ballesta, acompañado por el concejal de Cultura e Identidad, Diego Avilés, junto a la directora del Orfeón Fernández Caballero, Inmaculada Leal; y el compositor de la obertura, Esteban Ivars, presenta el concierto extraordinario - EUROPA PRESS

MURCIA 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

El compositor yeclano Esteban Ivars, de tan solo 27 años, presenta esta tarde el estreno "mundial y absoluto", en palabras del alcalde de Murcia, José Ballesta, de la obertura 'La Ciudad del Rey Sabio', una obra original de este joven, miembro de la Orquesta de Jóvenes 'Ciudad de Murcia'.

Ballesta, acompañado del concejal de Cultura e Identidad, Diego Avilés, junto a la directora del Orfeón Fernández Caballero, Inmaculada Leal; y el compositor han presentado este concierto extraordinario, que se celebrará a las 20.00 horas, en el Teatro Circo de Murcia, cuyas entradas están prácticamente todas vendidas.

Este concierto es uno de los actos más especiales dentro del programa 'Murcia 1200', ya que unirá a la Orquesta de Jóvenes 'Ciudad de Murcia' y al Orfeón Murciano Fernández Caballero y subirá a las tablas del Teatro Circo a más de un centenar de intérpretes entre jóvenes y orquesta.

La directora del Orfeón Murciano Fernández Caballero, Inmaculada Leal, ha explicado que el programa de este concierto "incide directamente en las ideas de tradición, diversidad y universalidad".

La pieza, encargada por el Ayuntamiento para la efeméride 'Murcia 1200', comenzó a gestarse el pasado año y es fruto de más de 250 horas de trabajo de escritura, orquestación y revisión.

Con una duración aproximada de 16 minutos, la obra recorre los 12 siglos de historia de Murcia inspirándose en tres grandes ejes: el rey Alfonso X, el río Segura y el pueblo murciano, incorporando además guiños a las Cantigas de Santa María y al himno de la ciudad. El resultado es una composición que reivindica la profunda vinculación de Alfonso X con Murcia y su legado cultural.

El programa del concierto se completará con los movimientos II y IV de la Sinfonía número 9 'Del Nuevo Mundo' de Antonín Dvorák, así como con el Finale de la Novena Sinfonía de Beethoven, la universal 'Oda a la Alegría', símbolo de la fraternidad entre los pueblos.

Participarán los solistas Andrea Fernández, Carolina Bardas, Pablo Martínez y Valentín Miralles, bajo la dirección de Raúl López Sánchez (OJCM) y Alfonso Serra (OMFC), representantes de una generación de músicos que sitúan a Murcia en un lugar destacado dentro del panorama cultural nacional.

Y terminará con uno de los monumentos de la música universal, el cuarto movimiento de la novena Sinfonía de Ludwig van Beethoven, cuya grandeza la ha convertido en himno que arropa a toda la humanidad.

El compositor yeclano ha explicado que el encargo de esta obra y desarrollarla ha requerido "comprender muy bien la esencia de lo que se representa, que son estos 12 siglos de tradición en Murcia", haciendo mención al lema del Ayuntamiento para este aniversario, "12 siglos con corazón".

Para ello, Ivars ha comentado que tenía clara la idea de inluir al río Segura, una descripción musical del mismo, "dado que es el elemento vertebrador que ha seguido común durante estos 12 siglos de historia de la ciudad".

En segundo lugar, ha señalado, "la unidad al pueblo murciano se representa con cuestiones del patrimonio musical propio, como es la música del himno de la ciudad, compuesta por Emilio Ramírez, a la que se le va haciendo referencia velada durante la obra".

En tercer lugar, como corazón latente de esta ciudad, "la obra posee un continuo en referencia a esa figura tan importante que es el rey sabio, con sus cántigas como material que se podrá escuchar y transmitir toda esa esencia y corazón de la ciudad de Murcia".

Durante la presentación, el compositor ha hecho entrega al alcalde de la partitura original y pluma en mano ha querido dejar su impronta con la dedicatoria "por muchos más siglos bajo el mismo brazo".

La partitura original formará parte de los documentos del Archivo Municipal de Murcia, donde será custodiada y puesta a disposición de cualquier investigador o persona interesada. "Será cuidada como merece, junto al valioso conjunto documental que conserva la historia de esta ciudad desde hace más de 12 siglos", ha enfatizado Ballesta.

Según el primer edil capitalino, "todo lo que eso va a suceder aquí, en Murcia, esta tarde, es gracias al esfuerzo, la tenacidad, la excelencia y la brillantez de dos instituciones cuyo nombre está indisolublemente unido al de la ciudad: el Orfeón Murciano Fernández Caballero, desde hace décadas, y la Orquesta de Jóvenes 'Ciudad de Murcia'".

El director de la Orquesta de Murcia, Raúl López, ha avanzado que en el escenario "habrá mucha emoción, ya que desde la institución, tanto del Orfeón Murciano como la Orquesta de Jóvenes de Ciudad de Murcia, entendemos que la misión es ofrecer cultura, historia, pero también formación. Y esta noche, de alguna forma, se cierra el círculo".

"También, desde el punto de vista del repertorio, enfrentarse a una obra capital como es ese movimiento final de la novena Sinfonía de Beethoven es siempre un reto enorme, tanto para orquesta como, para coro y los cuatro solistas que nos acompañarán en ese momento".