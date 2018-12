Juan José Molina (Cs) no descarta presentarse a las primarias para concurrir a la Presidencia de la Comunidad

Publicado 18/12/2018 11:51:39 CET

Miguel Sánchez remarca que Cs está "preparado para gobernar" y no quiere valorar unas primarias que "ni siquiera han sido convocadas"

MURCIA, 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

El diputado regional de Ciudadanos, Juan José Molina, no ha descartado presentarse a las elecciones primarias del partido para concurrir como candidato a la Presidencia de la Comunidad de Murcia en las próximas elecciones autonómicas.

"Cuando llegue ese momento, tomaré la decisión; no tengo la decisión tomada", ha aclarado al ser preguntado por si se presentará a las elecciones primarias en una rueda de prensa en la que ha comparecido acompañado por el portavoz del partido en la Asamblea, Miguel Sánchez, y por el también diputado regional Miguel Ángel López Morell.

"Ahora mismo estamos trabajando en los Presupuestos, que se votan pasado mañana y todos tomaremos decisiones cuando lleguen las primarias, lógicamente", según Molina, quien sí se ha mostrado convencido de que las elecciones de Ciudadanos "van a ser un ejemplo de 'fair play'".

"Parece ser que un proceso de este tipo tiene que ser una especie de guerra, en la que nos vamos a matar unos con otros y los candidatos que se presenten", ha remarcado Molina. Al contrario, ha asegurado que en estas primarias "va a haber candidatos que se van a presentar con un solo proyecto, que es el proyecto de Ciudadanos".

Finalmente, la gente que presente la candidatura marcará "su estilo personal de llevar adelante ese proyecto" y los afiliados "decidirán cual es el mejor para llevar esta nave a buen puerto". Antes, ha señalado que cuando se hacía a dedo "no era democráticos" y, "ahora que se hace con procesos de este tipo parece que tienen que ser guerras".

Ha pedido que se "normalicen" este tipo de procesos. "Somos un partido plural", ha remarcado Molina, quien ha desmentido que los miembros del Grupo Parlamentario Ciudadanos "se lleven mal o tengan problemas". Al contrario, ha subrayado que "hemos trabajado cohesionadamente y sin ningún problema, de manera profesional".

"Nunca habréis oído decir a ningún miembro del grupo decir nada en contra de nuestros compañeros", según Molina, quien cree que "hemos hecho un buen trabajo, hemos sido profesionales y creo que eso se va a reconocer". Ha concluido que el proceso de primarias en Ciudadanos "no son de adorno".

SÁNCHEZ SE CONGRATULA POR LA PARTICIPACIÓN

Al ser preguntado por las primarias, Sánchez ha destacado que "nosotros hablamos de pasar pantalla" y, ahora mismo, "no lo hemos pasado" sino que el partido está abordando los Presupuestos de la Comunidad para 2019 y en la realización del balance de la actividad política de 2018. Las primarias, ha precisado, "serán en el 2019".

Ha reconocido que hay "algunos candidatos" que han anunciado que se van a presentar a las primarias, algo que le "congratula" porque Ciudadanos es "un partido participativo y de primarias en el que no hacen falta avales". No obstante, no ha querido entrar en valoraciones porque las primarias, a día de hoy, "ni siquiera han sido convocadas".

Sánchez ha ratificado las palabras de Molina, al decir que no ha habido problemas entre los parlamentarios de Ciudadanos en la Asamblea. "Yo me siento muy orgulloso del trabajo de este Grupo Parlamentario, se lo he dicho personalmente y aprovecho los micrófonos para darles la enhorabuena por el trabajo", ha indicado.

Ha afirmado que el trabajo hecho por los diputados de Ciudadanos durante estos cuatro años "no tiene parangón, es brillante y puntero, inigualable". A su juicio, el Grupo de Ciudadanos es el que "ha condicionado la actividad política regional con cuatro diputados, y hemos estado en todos los debates, consensos e iniciativas".

"Tenemos una media de 300 reuniones al año con la sociedad civil, prácticamente una reunión al día", según Sánchez, quien ha recordado que "empezamos casi de la nada y fuimos consecuentes: no entramos en el gobierno y nos quedamos en la oposición para hacer política útil" algo que, a su juicio, ha logrado Ciudadanos porque "hemos logrado hacer mejor la vida de los habitantes de esta Región".

"Muchas de las cuestiones que pasan hoy en esta Región no se podrían entender sin la presencia de Ciudadanos en las instituciones", según Sánchez, quien ha dado también la enhorabuena al partido, que "poco a poco se ha ido construyendo" y hoy día "es una formación sólida y preparada para gobernar".

"Las primarias no nos preocupan, este es un partido participativo en el que los afiliados tienen costumbre de presentarse; no hacen falta avales y nos enorgullece todo esto", ha ratificado Sánchez, quien cree que las primarias van a ser "absolutamente modélicas".

VARIOS CANDIDATOS

Cabe recordar que hasta cuatro personas han anunciado que aspiran a ser candidatos de Ciudadanos, entre ellos el propio Miguel Sánchez; el funcionario de la Administración General del Estado destinado en la Mancomunidad de los Canales del Taibilla, Leonardo Pérez; el empresario Óscar Pozzati; y el afiliado Francisco Morales.