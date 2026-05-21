El juez deja en libertad a dos investigados por el fraude al SMS

MURCIA 21 May. (EUROPA PRESS) -

El juez del Tribunal de Instancia de Murcia ha puesto en libertad a dos de investigados por el caso de fraude al Servicio Murciano de Salud (SMS) por, presuntamente, facturar productos sanitarios no autorizados y con precios más elevados.

El titular ha tomado declaración a ambos tras ser puestos a disposición judicial este jueves y ha acordado su puesta en libertad con obligación de comparecer cada 15 días y la retirada del pasaporte, según han informado fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Murcia (TSJMU) a Europa Press.

Asimismo, están siendo investigados por presuntos delitos de falsedad documental, prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos, contra la salud pública y pertenencia a organización criminal.