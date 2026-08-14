Jumilla incrementa la vigilancia de cara a la Feria y Fiestas con drones y agentes caninos

Jumilla refuerza la vigilancia de cara a la Feria y Fiestas con drones y agentes caninos - AYUNTAMIENTO DE JUMILLA

JUMILLA (MURCIA), 14 (EUROPA PRESS)

La Junta Local de Seguridad de Jumilla ha coordinado el dispositivo especial previsto con motivo de la Feria y Fiestas Patronales, con la participación del Ayuntamiento, Guardia Civil, Policía Local, Delegación del Gobierno en la Región de Murcia y los grupos municipales.

Durante la reunión se han coordinado los efectivos de Guardia Civil y Policía Local que participarán en el dispositivo y se han solicitado a la Delegación del Gobierno refuerzos y medios adicionales para los días de mayor concentración de personas, especialmente el jueves 20 y el sábado 22 de agosto, según ha informado el Ayuntamiento de Jumilla.

Asimismo, se han puesto en común las incidencias atendidas durante la Feria y Fiestas de 2025, que, según se ha señalado durante la reunión, fueron más numerosas pero de menor gravedad que en años anteriores.

Para este año también se han coordinado recursos adicionales de la Policía Local, como drones y agentes caninos, destinados a labores de vigilancia y prevención.

Otro de los asuntos abordados ha sido la instalación de las nuevas cámaras municipales de videovigilancia, que actualmente se encuentran en fase de montaje en fábrica.

La seguridad y prevención frente a agresiones y situaciones de violencia contará además con un espacio específico durante las fiestas mediante la instalación de un Punto Violeta, destinado a ofrecer información, atención y acompañamiento.

Por su parte, la Delegación del Gobierno ha señalado durante la Junta Local de Seguridad que, atendiendo a datos objetivos, la evolución de la seguridad ciudadana en Jumilla es "muy favorable". Entre los datos expuestos destaca una disminución del 57% de los robos con fuerza e intimidación.

OTROS ASUNTOS TRATADOS EN LA REUNIÓN

Durante la reunión, el Ayuntamiento también trasladó a la Delegación del Gobierno y a la Policía Nacional la situación de varias personas que están pernoctando en un edificio abandonado situado en la calle La Paz, con el objetivo de que se pueda actuar dentro de las competencias correspondientes.

Por último, también se abordó la actuación prevista en el cuartel de la Guardia Civil de Jumilla para solucionar los problemas de humedades existentes en la fachada y mejorar la accesibilidad interior del edificio, unos trabajos que llevará a cabo el Ayuntamiento.