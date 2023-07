El Jurado evalúa los 81 trabajos que optan a los XXII Premios de Arquitectura de la Región de Murcia

César Jiménez y Belinda Tato son los arquitectos invitados en esta edición de los máximos galardones de arquitectura regional



MURCIA, 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Jurado de los Premios de Arquitectura de la Región de Murcia evalúa desde este lunes los 81 trabajos que optan a la XXII edición de los galardones organizados por la Comunidad Autónoma, a través de la Consejería de Fomento e Infraestructuras, el Colegio de Arquitectos de la Región de Murcia, la Fundación Cajamurcia y Caixabank.

Estos galardones reconocen la calidad de los trabajos de arquitectura que se realizan en la Región de Murcia, valorando especialmente su aportación a la sociedad, contribuyen a la difusión de la excelencia profesional de todos los agentes que intervienen en el proceso y a las instituciones y organismos implicados.

El consejero en funciones de Fomento e Infraestructuras, José Ramón Díez de Revenga, ha recibido a los miembros del jurado, de los que destacó su "gran cualificación y trayectoria profesional" y a los que agradeció su participación para seleccionar los mejores trabajos, según informaron fuentes del Gobierno regional en un comunicado.

"Una nueva edición de estos premios constata la validez de esta trayectoria y la consolidación de esta plataforma de encuentro y difusión de la arquitectura", ha dicho el responsables regional. Estos galardones se convocan desde 1985, con carácter bienal, están enmarcados en la Estrategia de Arquitectura y Construcción Sostenible (EACS) y entre sus líneas de actuación se incluye la difusión a la sociedad de conocimiento de los beneficios de la edificación y el espacio urbano sostenible.

ARQUITECTOS INVITADOS

Destaca la participación del arquitecto invitado César Jiménez que es el reciente ganador del Premio Nacional de Arquitectura 2023 por 'La Casa en Rojo', el mayor galardón nacional en esta disciplina. Es socio del estudio 'Entresitio' y profesor asociado de proyectos arquitectónicos en la ETSAM y, desde 2013, profesor titular en New Jersey Institute of Technology (NJIT), en Estados Unidos. Asimismo, es Master of Science in 'Advanced Architectural Design' por la Universidad de Columbia, NuevaYork, como becario Fulbright.

La arquitecta Belinda Tato también interviene en el jurado como arquitecta invitada. Pertenece al estudio de arquitectura Ecosistema Urbano, es experta en temas medioambientales y transformación urbana y Premio de Arquitectura Española Internacional 2017 en la categoría de Urbanismo.

Además, forman parte del jurado el director de Territorio y Arquitectura, Jaime Pérez Zulueta, y la decana del Colegio de Arquitectos, María José Peñalver, que actúan como presidente y vicepresidente respectivamente. Entre los vocales del jurado se encuentra el director general de Vivienda, José Francisco Lajara; la subdirectora de Territorio y Arquitectura, María de la O Chica; el arquitecto de la Fundación Cajamurcia, Ángel Gil; el representante del Colegio de Aparejadores, Plácido Ballesteros; la secretaria general de Frecom, María Luisa Lucas; el director de la Escuela de Arquitectura de la UPCT, Carlos Parra; el director del Grado de Arquitectura de la UCAM, Francisco Sánchez Medrano; y los arquitectos representantes del Colegio y la Comunidad Félix Santiuste, Domingo Caravaca y Eva Alarcón, actuando esta última en calidad de secretaria del jurado.

CATEGORÍAS DE LOS GALARDONES

Las categorías de estos galardones son: Proyectos de nueva edificación, rehabilitación y restauración, espacio público y arquitectura del paisaje, arquitectura interior y actuaciones efímeras, así como, un apartado dedicado a la innovación y a la divulgación.

Una novedad de esta edición es que en la categoría de divulgación el premio no solo está destinado a arquitectos, pueden optar también medios y profesionales de la comunicación, entidades públicas o privadas, así como cualquier persona física o jurídica que haya realizado artículos, trabajos, iniciativas, procesos o actuaciones surgidas en el ámbito de la Región de Murcia, que supongan una contribución en favor de la arquitectura desde diversos ámbitos, y que acerquen el conocimiento de la arquitectura y el urbanismo a la sociedad y comuniquen sus valores.

Todas las obras que optan a los premios se pueden consultar en la página web premiosarquitecturarm.carm.es.