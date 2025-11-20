Kato inicia la restauración del mural romano de Canteras tras los daños del incendio - AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA

CARTAGENA (MURCIA), 20 (EUROPA PRESS)

El artista urbano Kato ha comenzado la restauración del mural romano de Canteras que resultó afectado tras un incendio registrado en agosto.

Esta obra ubicada en el pabellón deportivo de Canteras fue premiada en marzo como la mejor del mundo en Street Art Cities. El concejal del Distrito 1, José Ramón Llorca, y el presidente de la Junta Municipal, Juan Felipe García, visitaron al creador para conocer de primera mano el proceso que se llevará a cabo durante los próximos días, según informaron fuentes municipales en una nota de prensa.

La intervención incluye labores de limpieza, reintegración pictórica y aplicación de nuevas capas de protección que permitan garantizar su conservación a largo plazo.

'K-ArtHago Nova: Ars, Populus et Imperium' es el título de este mural, que cuenta con unas dimensiones aproximadas de 50 metros de largo por 6 de alto. Reinterpreta visualmente la herencia romana de Cartagena, combinando técnicas de spray con un detallado lenguaje narrativo.

En su composición, presenta diversas figuras inspiradas en la Cartagena romana: un líder militar de porte solemne, una guerrera que encarna la fuerza y la igualdad, y una escena central que recrea la vida cotidiana en la antigua Carthago Nova. La obra destaca por su estilo monumental y por su capacidad para unir historia y arte contemporáneo, una de las señas de identidad del artista sevillano Fabián Bravo, conocido como Kato.

Los trabajos de restauración se prolongarán varios días, tras los cuales el mural volverá a lucir en su totalidad como uno de los elementos culturales más emblemáticos de Canteras y el arte urbano de Cartagena. El proyecto cuenta con el apoyo técnico del Servicio de Grafiti y Street Art de Juventud del Ayuntamiento, que ha participado tanto en el asesoramiento artístico como en las tareas de protección y mantenimiento. En su creación también colaboró la artista Viki Art.