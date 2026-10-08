La7 y Onda Regional arrancan temporada con más directo, cobertura electoral y nuevos formatos

La7 y Onda Regional de Murcia presentan su programación para la temporada 2026-2027 - CARM

MURCIA, 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

La7 y Onda Regional de Murcia han presentado su programación para la temporada 2026-2027 tras cerrar un año "histórico" de audiencias y reconocimiento nacional, avalado por hitos como el Premio Forta para Ailoviu o la celebración del V Foro de la Radio en Cartagena.

Ambos medios públicos refuerzan su vocación de servicio con más unidades móviles en los municipios y un impulso al directo, según han informado Radiotelevisión de la Región de Murcia (RTRM).

Los servicios informativos de la radio y la televisión autonómicas afrontan un curso clave con la cobertura "exhaustiva y plural" de dos citas electorales, además de las más de 1.500 horas de información anuales que ofrece cada uno, manteniendo la emisión simultánea en televisión de su informativo matinal (7.00 a 8.00 horas).

En deportes, la radio y la televisión autonómicas realizarán un gran despliegue, con la vuelta del fútbol a la televisión, que ofrecerá todos los derbis regionales y partidos de todos los equipos de la Región en Primera Federación, y las más de 800 retransmisiones en directo de eventos deportivos en Onda Regional, siguiendo a los principales equipos y deportistas de la Región en fútbol, baloncesto, fútbol sala, tenis y motociclismo.

Onda Regional consolida una parrilla que añade el nuevo espacio 'La partidica' (videojuegos) a sus programas habituales y a contenidos de alcance nacional en pódcast como 'El último peldaño' o 'Club de lectura', que se ha posicionado entre los 10 pódcast de libros más escuchados de España.

Y el regreso de 'La Tribu imaginaria' logrará que pasen por los micrófonos de la radio más de 700 alumnos de la Región.

Por su parte, La7 estrena siete grandes formatos de entretenimiento, con programas de éxito como 'Código 112' y 'Más que Médicos'; nuevas temporadas de 'El Casting' y 'La Cocina de Pepa', formatos de humor con 'Monólogos a la carta' y 'Te falta calle', y una serie documental rodada en 4k sobre pecios históricos del litoral murciano llamada 'Gigantes de acero'.

Además, la radio autonómica, dentro de su estrategia de transformación digital, potencia el streaming con la puesta en marcha de 'Más Onda Regional' y apuesta por la accesibilidad al convertirse en la primera emisora autonómica en ofrecer subtítulos de su emisión a través de su canal de TDT.

LA7: SIETE GRANDES APUESTAS DE ENTRETENIMIENTO

La7 renueva su parrilla televisiva con una apuesta por el entretenimiento a través de siete formatos destacados. La programación musical y el talento local abren esta nueva etapa con el regreso de 'El Casting', el talent show conducido por Antonio Hidalgo que estrena temporada este viernes, 9 de octubre, a las 22.00 horas.

A esta propuesta se suma la divulgación histórica y científica de 'Gigantes de acero', una serie documental grabada en resolución 4K sobre los pecios del litoral de la Región de Murcia, con cita en la pantalla a partir del domingo 18 de octubre, a las 13.30 horas.

El enfoque humano e informativo ocupa también un lugar relevante en la parrilla. Por un lado, 'Más que médicos', espacio dirigido por María José Ortiz que muestra la faceta más cercana de la sanidad pública, llegará el miércoles 21 de octubre, a las 22.00 horas. Por otro lado, la cobertura de sucesos y emergencias se consolidará en el prime time de los jueves a partir del 5 de noviembre, a las 22.00 horas, con 'Código 112', presentado por Nuria Cuenca.

El humor y la cercanía completan las principales novedades de la cadena autonómica. En la franja de access prime time, Kika Frutos estará al frente del concurso a pie de calle 'Te falta calle', cuyo estreno está fijado para el sábado 24 de octubre, a las 21.00 horas.

El género de la comedia se reforzará además el domingo 25 de octubre, a las 22.00 horas ,con 'Monólogos a la carta', una oferta que reunirá a 25 cómicos del panorama regional y nacional. Durante el mes de noviembre regresarán los nuevos capítulos de 'La cocina de Pepa', el espacio que aúna gastronomía y entrevistas de la mano de la actriz Pepa Aniorte.