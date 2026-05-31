Landáburu (NNGG): "Juventudes Socialistas no representa a los jóvenes, son la propaganda de Pedro Sánchez"

El precandidato a la Presidencia Nacional de Nuevas Generaciones, Antonio Landáburu - NNGG

MURCIA 31 May. (EUROPA PRESS) -

El precandidato a la Presidencia Nacional de Nuevas Generaciones, Antonio Landáburu, ha respondido este domingo al Congreso Nacional de Juventudes Socialistas asegurando que "si muchos jóvenes ni se habían enterado de que hoy celebraban su Congreso, es normal: vaya cuadro".

Landáburu ha denunciado que Juventudes Socialistas "ha vuelto a demostrar que no tiene nada que ofrecer a los jóvenes de España" y ha afirmado que "solo quieren defender a Pedro Sánchez, mantenerse en el poder y tapar con insultos los problemas reales de toda una generación".

"Los jóvenes estamos viviendo uno de los peores momentos de la historia de nuestra democracia: muchos no pueden pagar un alquiler, no pueden irse de casa, no llegan a fin de mes y ven cómo trabajar ya no siempre permite construir un proyecto de vida", ha señalado.

En este sentido, el dirigente 'popular' ha criticado que, "mientras los jóvenes sufren las consecuencias de las políticas de Sánchez", Juventudes Socialistas "hace lo único que sabe hacer: insultar al Partido Popular".

"Es normal que insulten al PP: defender hoy al PSOE da bastante vergüenza", ha afirmado Landáburu, que ha citado "Ábalos, Koldo, Cerdán, Zapatero y Sánchez" como "los nombres que explican el presente del triste socialismo español".

El precandidato a liderar NNGG ha acusado a Juventudes Socialistas de vivir "instalada en una falsa superioridad moral que ya no se cree nadie" y ha añadido que "están acorralados y lo saben". Frente a ello, Landáburu ha reivindicado el proyecto de Nuevas Generaciones como "la alternativa joven, valiente y sin complejos frente al sanchismo".

"Nosotros vamos a lo nuestro: vivienda, trabajo, libertad, España y futuro", ha subrayado. Asimismo, ha defendido que el próximo Congreso Nacional de Nuevas Generaciones "no será un congreso para insultar a nadie, sino para hablar de los problemas reales de los jóvenes y de cómo el Partido Popular, con Alberto Núñez Feijóo, va a devolver oportunidades a España".

"Ellos vienen a insultar. Nosotros venimos a ganar", ha afirmado Landáburu, que ha asegurado que NNGG "va a dar la batalla de las ideas en la calle, en las redes, en las universidades, en los institutos y en cada rincón de España". Por último, ha lanzado un mensaje a los jóvenes del PP: "Sin miedo, sin complejos y a por todas. Juntos vamos a más".