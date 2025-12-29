Landáburu (NNGG): "Sanidad convierte el MIR en un caos y pone en vilo a miles de jóvenes que exigen un proceso justo"

El presidente de Nuevas Generaciones (NNGG) de la Región de Murcia, Antonio Landáburu - PPRM

MURCIA 29 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Nuevas Generaciones (NNGG) de la Región de Murcia, Antonio Landáburu, ha denunciado este lunes la "nefasta gestión" del Ministerio de Sanidad al "convertir la convocatoria para realizar el examen de Médico Interno Residente (MIR) de 2026 en un caos y por poner en vilo a miles de jóvenes que exigen un proceso justo", según informaron fuentes de la formación política en un comunicado.

"Es una convocatoria marcada por irregularidades y fallos técnicos que está generando preocupación e incertidumbre entre miles de aspirantes a acceder a la Formación Sanitaria Especializada (FSE)", ha remarcado Landáburu, quien ha advertido de que así el Gobierno de España "vuelve a mostrar una falta de rigor y planificación".

En este contexto, ha explicado que el MIR que se llevará a cabo el próximo 24 de enero "es la puerta de entrada a la especialización médica y una pieza esencial para asegurar el relevo generacional y la calidad del sistema sanitario".

A su juicio "gestionarlo mal es una irresponsabilidad". "La irregularidad más grave es que el Ministerio de Sanidad ha invertido el orden del procedimiento", un hecho que, según Landáburu, "puede dar lugar a impugnaciones y poner en riesgo la validez de la convocatoria".

"Cuando se alteran las reglas del procedimiento, los perjudicados son los opositores: jóvenes que llevan años preparándose y que merecen garantías, no improvisación", ha añadido.

Según ha precisado el dirigente de NNGG, "estamos hablando de más de 30.000 aspirantes a la FSE que han sostenido un esfuerzo enorme durante años y que ahora se ven atrapados en un problema administrativo que no han provocado y que amenaza con condicionar su futuro profesional".

"Desde el Partido Popular y desde Nuevas Generaciones estaremos del lado de los jóvenes, defendiendo su esfuerzo y exigiendo un proceso limpio, con garantías y justo. No se puede jugar con el futuro profesional de toda una generación por mala gestión", ha concluido.