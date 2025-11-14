Liberadas ocho mujeres extranjeras explotadas sexualmente en un prostíbulo en Alcantarilla (Murcia)

Algunas de las víctimas junto a varias agentes de la Policía Nacional - POLICÍA NACIONAL

ALCANTARILLA (MURCIA), 14 (EUROPA PRESS)

La Policía Nacional ha liberado a ocho mujeres extranjeras que eran explotadas sexualmente en un prostíbulo situado en Alcantarilla (Murcia) y ha detenido a nueve personas como presuntas responsables de un delito de trata de seres humanos con fines de explotación sexual relativos a la prostitución, según informaron fuentes del Cuerpo en un comunicado.

A los arrestados, seis mujeres y tres hombres, se les atribuye además los supuestos delitos de favorecimiento de la inmigración ilegal, contra los derechos de los trabajadores, tráfico de drogas, contra la salud pública y pertenencia a grupo criminal, al considerarlos responsables de captar a mujeres en sus países de origen para explotarlas sexualmente en España.

Una investigación iniciada a finales del pasado año condujo a los agentes hasta una mujer que ya había sido relacionada con este tipo de hechos en 2022 y que habría retomado la actividad de trata de seres humanos con fines de explotación sexual.

La investigada regentaba presuntamente un prostíbulo junto a otra mujer en Alcantarilla, donde se obligaba a mujeres extranjeras, la mayoría en situación irregular en el país, a ejercer la prostitución bajo unas condiciones abusivas.

La Policía Nacional llevó a cabo tres registros, dos en viviendas y uno en el inmueble utilizado como prostíbulo en los que fueron intervinidos un vehículo, documentación relativa a la actividad de la prostitución y venta de sustancias estupefacientes, diferentes cantidades de cocaína, marihuana y MDMA, medicamentos para potenciar la actividad sexual y casi 4.000 euros en efectivo.

Resultado de la investigación han sido liberadas ocho mujeres víctimas de explotación sexual que tenían que a estar disponibles las 24 horas del día y que dormían hacinadas en un mismo cuarto, además de verse obligadas a inducir a los clientes al consumo de sustancias estupefacientes que podían adquirirse en el mismo establecimiento.

Las dos principales investigadas han sido puestas a disposición de la autoridad judicial. Por su parte, las víctimas de explotación sexual fueron atendidas por la Asociación para la Prevención, Reinserción y Atención a la Mujer Prostituida (APRAMP).

La Policía Nacional cuenta con la línea telefónica '900 105 090' y el correo 'trata@policia.es' para facilitar la colaboración ciudadana y la denuncia, anónima y confidencial de este tipo de delitos, no quedando reflejada la llamada en la factura telefónica.