La licitación de obra pública aumenta un 8% en la Región de Murcia en 2025

Un obrreo trabaja en una obra - PORTAVOZ

MURCIA 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

La licitación de obra pública en la Región de Murcia aumentó un 8% en 2025 con respecto al año anterior, según los datos provisionales publicados por la Asociación de Empresas Constructoras y Concesionarias de Infraestructuras (SEOPAN).

En concreto, la información detalla una licitación por valor de 761,2 millones de euros de 2025 frente a los 704,9 del ejercicio anterior.

Por volumen, en 2024 los ayuntamientos fueron los únicos que incrementaron sus datos, alcanzando los 146,1 millones de euros, frente al "leve" repunte autonómico (100,6 millones) y al descenso del Gobierno central (458,1 millones).

En 2025, el orden es similar al periodo anterior, al quedar los ayuntamientos como el organismo que más ha aumentado su inversión (220,5 millones de euros), seguidos de un "leve" repunte del Gobierno regional (115,5 millones) y un descenso de las cifras del Estado, cuyo gasto en obra pública cayó con respecto al periodo anterior (425,1 millones).

El presidente de ACOMUR, José Juan González, se ha mostrado satisfecho con este aumento, pero ha destacado la necesidad de establecer "un marco de inversión estable que permita a las empresas de la construcción planificar su actividad".

"Estas firmas son las encargadas de edificar aquellas infraestructuras que son la base del estado del bienestar y dan trabajo directo a más de 4.000 personas", ha agregado González.

SOBRE ACOMUR

ACOMUR es una asociación que reúne a las mayores empresas constructoras de obra pública de la Región. Entre los objetivos contemplados, la entidad también tiene como misión dar a conocer a la sociedad la importancia del sector de la obra pública.

Por otro lado, ACOMUR busca colaborar con la Administración para que las condiciones de adjudicación de las obras se ajusten a la realidad de las empresas y del mercado.