El líder de Podemos en Murcia no optará a la reelección y dará su apoyo al exdiputado regional Víctor Egío

El coordinador autonómico de Podemos en Murcia y diputado en el Congreso, Javier Sánchez Serna, y el exdiputado regional Víctor Egio - REDES SOCIALES DE JAVIER SÁNCHEZ SERNA

MADRID/MURCIA 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

El coordinador autonómico de Podemos en Murcia y diputado en el Congreso, Javier Sánchez Serna, no optará a repetir el cargo en la próxima asamblea de la formación y dará su apoyo al exdiputado regional Víctor Egío, que aspirará a liderar el partido.

A través de un mensaje en las redes sociales, ha explicado que tras siete años al frente de la formación morada ha decidido convocar una asamblea ciudadana autonómica para renovar la dirección.

Sánchez Serna ha desgranado que dirigir también "implica saber cerrar etapas, organizar relevos y prepararse para los escenarios por venir", ante lo cual no va a optar a la reelección y anuncia que dará su apoyo a Víctor Egío, a quien conoce desde su etapa de estudiante.

"Sé que tiene la inteligencia, el compromiso y la firmeza para conducir nuestra organización en estos tiempos oscuros", ha apostillado el diputado para destacar que ser coordinador autonómico de un "proyecto de izquierdas valiente" ha sido un privilegio que le ha permitido trabajar con "compañeros excepcionales".

Sánchez Serna ha subrayado que tomó las riendas de Podemos en Murcia, en un momento "convulso" tras abandonar el partido su antecesor Óscar Urralburu (que milita ahora en Sumar) para pasarse en 2019 al proyecto de Más País.

Podemos ha puesto en marcha el proceso de primarias para elegir a los candidatos a las próximas elecciones autonómicas y municipales de 2027, así como la convocatoria de esta asamblea para renovar la cúpula del partido en Murcia.

El 15 de septiembre se publicará las precandidaturas a dicha asamblea, el 25 se formalizarán las candidaturas individuales y el 2 de octubre las listas definitivas.

Del 5 al 11 de octubre los inscritos de Podemos podrán ejercer su voto y el 13 se publicarán los resultados del proceso congresual.