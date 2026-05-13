LifeTech Summit genera 1.000 reuniones para invertir en ciencia aplicada a la salud

Primera jornada de LifeTech Summit, que reúne a cerca de 400 personas entre inversores, emprendedores y científicos en UCAM HiTech - UCAM

MURCIA 13 May. (EUROPA PRESS) -

El hub de innovación y aceleración empresarial de UCAM, UCAM HiTech, perteneciente a la Red de Incubadoras de Alta Tecnología de Fundación INCYDE, celebra este miércoles y jueves una nueva edición del LifeTech Summit, el foro nacional que conecta startups de base científico-tecnológica con fondos de inversión, corporaciones e instituciones públicas y privadas.

El evento vuelve a convertir a la Región de Murcia en punto de referencia para la innovación aplicada a la salud, la alimentación y el deporte, con especial protagonismo de los proyectos sanitarios, según ha informado la UCAM.

El Summit ha alcanzado los 400 inscritos, tras cerrar inscripciones por límite de aforo, lo que confirma el interés creciente por un formato basado en reuniones previamente agendadas, networking especializado, mesas redondas y presentación de proyectos ante inversores.

La inauguración ha contado con la participación de la presidenta de la UCAM, María Dolores García Mascarell, y de la consejera de Empresa, Empleo y Economía Social, Marisa López Aragón.

La presidenta de la UCAM ha puesto el foco en los ámbitos que más interés generan en este encuentro: "Tanto el deporte como la alimentación son pilares básicos sin los cuales la salud se deteriora rápidamente; son los apoyos de un trípode que aporta una gran calidad de vida a las personas. Por ello, en toda la investigación que se desarrolla en estos ámbitos no solo estamos dispuestos a promocionarla y financiarla con nuestros propios equipos, sino también a darle acogida en este Summit".

El impacto que genera este tipo de eventos y las startups en la economía se ha puesto de relieve en la intervención de la consejera de Empresa, Empleo y Economía Social de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, quien ha asegurado que "aquí se conectan de manera efectiva inversores, científicos y emprendedores, permitiendo que todo el conocimiento generado se transforme en economía real".

López Aragón ha destacado que "gracias al impulso de la UCAM, la comunidad se ha consolidado como un ecosistema de salud altamente competitivo que ya cuenta con 28 startups especializadas en innovación sanitaria y una facturación conjunta que alcanza los 7,5 millones de euros".

Por su parte, el director de UCAM HiTech, Carlos Caballero, ha señalado que "LifeTech Summit está enfocado en apoyar proyectos en etapas tempranas en el ámbito de las ciencias de la vida, señalando que acaba de convocarse el Plan Nacional de Deep Tech, y la parte de salud es parte fundamental".

MÁS STARTUPS E INVERSORES Y UNA FUERTE PRESENCIA DEL SECTOR SALUD

El evento cuenta con una capacidad de inversión movilizable superior a los 60 millones de euros, especialmente orientada a fases tempranas, con un 40% de startups en fase 'seed'. La salud marca el perfil de esta edición, con cerca del 80% de las startups participantes centradas en este ámbito y una presencia destacada de proyectos nacidos en universidades, hospitales y centros de investigación.

Las soluciones abarcan desde herramientas de inteligencia artificial para mejorar el diagnóstico, biosensores y tecnologías de seguimiento clínico, hasta nuevos dispositivos médicos, plataformas de salud digital, diagnóstico genómico, nanomedicina y desarrollos vinculados a la investigación biomédica, junto a propuestas de alimentación sostenible y biotecnología agrícola.

LifeTech Summit 2026 cuenta con el apoyo de INFO Región de Murcia, CaixaBank DayOne, CMG MedDev, Herrero & Asociados / H&A IP, Letslaw, IDEA Design Mindset y BigBan Investors Spain como patrocinadores.

También colaboran Fundación INCYDE, Grupo Fuertes, Grupo Zamora --Licor 43 y Martin Miller's Gin--, Toñifruit, Innoventures Capital, Cambridge Biocapital, Telefónica, Cantalar, Quesos Collados y HEALTHPRENEURS.

REUNIONES ESTRATÉGICAS Y TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA

El programa del primer día ha incluido reuniones 'one-to-one' con inversores y corporates, espacios de networking y dos mesas redondas de alto nivel.

La primera, 'Capital para lo difícil: la gran oportunidad de inversión en proyectos deep tech', ha analizado el papel de la inversión especializada en proyectos científicos de alta complejidad, con representantes de BigBan Investors Spain, Clave Capital, Capital Cell, Cambridge Biocapital e Inveready.

La segunda, 'El camino del emprendedor sanitario: más allá de la financiación', ha abordado los retos regulatorios, clínicos, comerciales y de propiedad industrial que afrontan las startups de salud, con la participación de profesionales vinculados a CMG MedDev, Herrero & Asociados, el Hospital Universitario Donostia, Coral Comunidad y consultoría estratégica especializada en MedTech.