Llega la V edición de '¡Qué no te cuenten historia(s)!', el concurso que desmiente los tópicos históricos desde TikTok

El grupo de Laboratorio Temporal con el apoyo de la Unidad de Cultura Científica y de la Innovación de la Universidad de Murcia (UMU) ha convocado la quinta edición del concurso '¡Qué no te cuenten historia(s)!', una iniciativa para desmentir bulos históricos desde Tik Tok.

Este certamen tiene como objetivo formar una opinión crítica de la historia en los estudiantes. Por ello, aboga por la divulgación científica para fomentar el respeto hacia el rigor científico, histórico y cultural acercando la realidad de algún personaje, hecho o periodo del pasado, según han informado fuentes de la institución en una nota de prensa.

Para participar cada docente coordinará un grupo formado por un máximo de cuatro estudiantes de la ESO o Bachillerato, que deberán enviar un vídeo explicativo, documental o de corte humorístico de entre treinta segundos y un minuto.

El jurado tendrá en cuenta la originalidad del tema, el rigor histórico de los datos, la creatividad en la ejecución del vídeo y la calidad final del vídeo. La fecha tope del envío de propuesta es hasta el 13 de abril de 2026.

Con este concurso se busca crear un espacio de reflexión crítica par acercar a los estudiantes al proceso de reconstrucción de la historia, que les sirva también para entender la intención que hay detrás de los distintos relatos históricos.

El propósito fundamental es promover y estimular el contraste y la evaluación de las fuentes informativas, con la intención de realizar argumentaciones fundamentadas, sólidas y con rigor científico. También se busca fomentar la discusión histórica, refutar los mitos y formular interrogantes para alejarse de los estereotipos ordinarios.

Se otorgará un primer y segundo premio en dos categorías, de primero a tercero de la ESO y de cuarto a Bachillerato. Los premios consistirán en premios de carácter histórico y didáctico tanto para docentes como para el alumnado implicado.

Este certamen cuenta con el respaldo de instituciones como Cartagena Puerto de Culturas y la editorial Edelvives.

