Lluís Coloma y el Fusión Experience Quartet clausuran este viernes el festival de Jazz San Javier

Imagen del Lluís Coloma - AYUNTAMIENTO DE SAN JAVIER

SAN JAVIER (MURCIA), 23 (EUROPA PRESS)

La vigésimo octava edición de Jazz San Javier concluirá este viernes con dos conciertos protagonizados por el pianista Lluís Coloma y el Fusión Experience Quartet, formación integrada por Dave Weckl, Richard Bona, Ciro Manna y Mica Lecoq, según ha informado el Ayuntamiento de San Javier.

La última jornada del festival comenzará con la actuación de Lluís Coloma, que ofrecerá un concierto basado en su álbum Rockin' my Blues in Chicago (2011). El pianista catalán estará acompañado por Manolo Germán al contrabajo, Julián Vaughn a la batería, Kid Carlos a la guitarra y la cantante Nicole Rochelle.

Posteriormente, el escenario recibirá al Fusión Experience Quartet, liderado por el batería estadounidense Dave Weckl e integrado también por el bajista y vocalista camerunés Richard Bona, el guitarrista italiano Ciro Manna y la teclista Mica Lecoq.

Según la organización, el grupo ofrecerá un repertorio centrado en la fusión contemporánea, con composiciones en las que la improvisación y la interacción entre los músicos tendrán un papel destacado.

Con estos dos conciertos, el festival pondrá el broche final a su vigésimo octava edición, que durante las últimas semanas ha reunido en San Javier a artistas nacionales e internacionales del panorama del jazz y otros estilos musicales relacionados.