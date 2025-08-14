Lluis Homar llega este sábado a San Javier con 'Memorias de Adriano'

Cartel de la obra 'Memoria de Adriano', con el actor Lluís Homar como protagonista - AYUNTAMIENTO DE SAN JAVIER

SAN JAVIER (MURCIA), 14 (EUROPA PRESS)

El actor Lluís Homar se mete en la piel del emperador romano en 'Memorias de Adriano', un espectáculo basado en la célebre novela de Marguerite Yourcenar, que indaga en la vida y las contradicciones del emperador nacido en España y que se podrá ver este sábado a las 22.30 horas en el Auditorio Parque Almansa de San Javier.

Dirigido por Beatriz Jaén, el montaje es una coproducción del Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida y Teatre Romea, de Barcelona. Brenda Escobedo firma esta nueva y fiel adaptación del texto original de 'Memorias de Adriano' que, además de esa reflexión introspectiva que realiza el emperador en el texto de Yourcenar, "también pretende arrojar algo de luz sobre la crisis actual de valores políticos y sociales", según informaron fuentes municipales en una nota de prensa.

El montaje da forma teatral a las memorias del emperador reflejadas en esa carta ficticia que Adriano escribe a su sucesor, Marco Aurelio, en la que reflexiona sobre el poder, la mortalidad, el amor, el arte y la filosofía. Con un lenguaje lleno de lirismo y con una admiración hacia su perfil helénico, Yourcenar recrea la figura de un mandatario tan sabio y magnífico como ciego, contradictorio y solo.

Beatriz Jaén ha creado un espacio escénico en donde los ecos de esa soledad resuenan en la actualidad del poder, de la política y de la creación de una imagen pública, un íntimo relato de un hombre en diálogo con la Historia.

El elenco del montaje incluye a Clara Mingueza, Álvar Nahuel, Marc Domingo, Xavi Casan y Ricard Boyle.

En 1998 se pudo ver en España una primera adaptación y puesta en escena de la novela , con Jean Launay como adaptador y Maurizio Scaparro como director. Ahora, en 2025, veintisiete años después , el objetivo es "actualizar esa mirada para llevar a los escenarios una propuesta teatral que dialogue con nuestro presente y coloque en el centro de la propuesta el pensamiento del emperador Adriano a través de la lúcida y poderosa mirada de M. Yourcenar", han concluido.