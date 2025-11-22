Lola Gracia ofrece una charla sobre Tina Turner el 25 de noviembre en los Centro Culturales de El Carmen y San Pío X

MURCIA 22 Nov. (EUROPA PRESS) -

La periodista y gestora cultural Lola Gracia ofrecerá el 25 de noviembre de 2025 una charla dedicada a la vida y la trayectoria de Tina Turner, con dos sesiones en la ciudad de Murcia: en el Centro Cultural de San Pío X, a las 11.00 horas y en el Centro Municipal de El Carmen a las 19.00 horas. El evento es de entrada libre hasta completar aforo.

La conferencia propone un recorrido por la carrera musical y la biografía pública de Tina Turner, poniendo especial énfasis en su resistencia personal: cómo emergió de años de maltrato físico y emocional bajo la relación con Ike Turner para construir una carrera solista espectacular y una vida personal estable junto a su pareja, Erwin Bach. Su ejemplo es más que oportuno en el contexto del 25 el Día contra la violencia hacia las mujeres.

Tina Turner pasó de ser la voz central de un dúo exitoso a convertirse en un icono global con discos, premios y una reinvención artística que la situaron entre las grandes del pop y el rock. Su relato público de abuso -ya documentado en entrevistas, su autobiografía y documentales- y su posterior resurgir (incluyendo su consagración en los años 80 con Private Dancer y numerosos premios) la convierten en un caso paradigmático de superación personal y empoderamiento artístico.

La charla combinará análisis musical (trayectoria artística y hitos discográficos), dimensión sociocultural (impacto de Turner como referente femenino en la música y la cultura popular) y un enfoque humano sobre la resiliencia tras el maltrato, la reconstrucción personal y la estabilidad afectiva con su compañero desde los años 80 y con quien formalizó su unión en 2013. El relato incluye referencias a sus memorias, entrevistas y la recepción crítica de su obra.

Lola Gracia es periodista, gestora cultural y creadora de contenidos con actividad consolidada en Murcia (colaboraciones en prensa local, radio y organización de actividades culturales). Su experiencia en comunicación cultural, en el comisariado de actos públicos y muchos de ellos relacionados con la visibilización y el empoderamiento de las mujeres, la sitúa como ponente idónea para abordar tanto el aspecto musical como el humano de la figura de Tina Turner.

"Tina Turner no solo transformó la música: su vida es una lección de dignidad y reconstrucción. La historia de esta icónica artista nos sirve para hablar de arte, de supervivencia y de cómo la cultura juega un papel imprescindible en el resurgir de las cenizas de la gran Tina", asegura la creadora de esta charla.