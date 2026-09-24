López Aragón acusa a Vox de no tener "voluntad de negociar" los presupuestos

Archivo - El presidente del Gobierno regional, Fernando López Miras, en la Asamblea Regional - CARM - Archivo
MURCIA 24 Sep. (EUROPA PRESS) -
La portavoz del Gobierno regional, Marisa López Aragón, ha asegurado este jueves que Vox no ha realizado ningún movimiento tras la propuesta planteada por el presidente de la Comunidad, Fernando López Miras, para negociar los presupuestos, después de que el jefe del Ejecutivo autonómico ofreciera al grupo parlamentario limitar el acuerdo a cuestiones estrictamente presupuestarias.
López Aragón ha respondido así al ser preguntada por si había habido algún contacto con Vox después de que López Miras propusiera en la sesión de control negociar las cuentas y limitar el acuerdo a las partidas presupuestarias.
La portavoz ha explicado que el presidente ofreció el pasado martes a Vox retirar de la propuesta de acuerdo que había remitido al Grupo Parlamentario Popular "todas las cuestiones que no tuvieran que ver con una partida presupuestaria", de manera que "esa misma tarde se podría firmar" y alcanzar un acuerdo sobre los presupuestos.
Sin embargo, ha señalado que "no ha habido ningún movimiento por parte de Vox en ese sentido" y ha considerado que esta situación demuestra que el grupo parlamentario "no tiene voluntad para aprobar unos presupuestos".
"Todo lo contrario, se ha presentado una propuesta y lo que pretende desde luego es obstaculizar", ha afirmado López Aragón, quien ha añadido que "no hay voluntad de bloquear, no hay voluntad de negociar, no hay voluntad de dialogar".
Preguntada posteriormente por si el Gobierno regional contempla terminar la legislatura con los presupuestos prorrogados o si prevé presentarlos en la siguiente legislatura, López Aragón ha reiterado que la intención del Ejecutivo autonómico es que haya presupuestos tanto en 2026 como en 2027.
"La voluntad del Gobierno está clara, pero necesitamos apoyos para sacar adelante los presupuestos y esos apoyos no se dan", ha concluido.