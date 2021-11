López Miras aboga por resolver "en lo interno" los asuntos que afectan al PP y hablar a los españoles "de lo importante"

MURCIA, 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP de la Región de Murcia, Fernando López Miras, ha apostado este miércoles por que las cuestiones que competen al PP "se resuelvan en lo interno", de manera que los responsables del partido hablen "de lo importante" y "lo que preocupa a los españoles", como la pandemia, los fondos europeos y los presupuestos.

"Propondría que los representantes del PP intentáramos hablar de lo importante, y esto es hablar de la pandemia, de esta sexta ola; de los fondos europeos, de los problemas de los españoles; hablar del desastre de Gobierno de coalición del señor Sánchez y Podemos", ha indicado López Miras en el Programa de AR de Telecinco.

Para el dirigente 'popular', es preciso que, "si hay alguna cuestión interna que resolver, precisamente se resuelva en lo interno", algo que, a su juicio, "hacen tanto el presidente Casado como el secretario general, García Egea".

A ellos "no los he escuchado hablar de ninguna cuestión interna. Les escucho diariamente hablar de los presupuestos desastrosos del señor Sánchez, de cuestiones que afectan a todos los españoles, y no hablan de otro tema que no es prioritario para los españoles. Y creo sinceramente que es lo que hay que hacer", ha apostillado.