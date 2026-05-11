López Miras acude a la capilla ardiente de Ballesta: "Ha sido un ejemplo para todos"

El presidente de la Comunidad, Fernando López Miras, en la capilla ardiente del alcalde de Murcia, José Ballesta - EUROPA PRESS

MURCIA 11 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno Regional, Fernando López Miras, ha sido el primero en llegar este lunes a la capilla ardiente instalada en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Murcia, para presentar sus respetos al alcalde de Murcia, José Ballesta, que fallecía este pasado domingo por la tarde.

López Miras ha llegado al Consistorio capitalino a las 9.30 horas donde ha sido recibido por la actual alcaldesa en funciones, Rebeca Pérez. Una vez dentro del edificio, el máximo dirigente regional ha saludado a los concejales que le esperaban en el hall.

Antes de que la capilla ardiente abriera al público, López Miras ha sido el primero, después de la familia de Ballesta en entrar al Salón de Plenos donde se encuentra el féretro del edil, rodeado de coronas de toda la sociedad murciana.

Tras esto, ha inaugurado el libro de firmas que se ha puesto a disposición de todos los asistentes en la Sala de Corregidores, antesala del Salón de Plenos. López Miras, bajo la mirada de la alcaldesa en funciones, ha dedicado una página entera del libro al recuerdo de José Ballesta.

"Ha sido un ejemplo para todos, ha dignificado el servicio público con su ejemplo", ha dicho López Miras a la salida de la capilla ardiente.

"Ver como hay miles de murcianos rodeando el Ayuntamiento para poder despedirse y transmitir su adiós es lo que más dice de él", ha señalado. "El cariño de la gente es la mejor hoja de servicio", ha añadido.

López Miras ha destacado como Ballesta fue en los últimos meses un ejemplo de "compromiso, trabajo y vitalidad. Nos ha contagiado a todos y hemos aprendido cada día".

"Ha sido una suerte trabajar a su lado, ha sido maestro de maestros", ha apostillado López Miras, que ha explicado que este domingo pudo dar sus condolencias a la familia de Ballesta y a los concejales del Ayuntamiento de Murcia.

"La ciudad va a despedir a un alcalde que será eterno como él se merece. Su legado ya está en las páginas de la historia de la ciudad de Murcia y de la Región de Murcia", ha concluido.