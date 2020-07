López Miras acusa a la CHS y al Ministerio de intentar "boicotear" el acuerdo para impulsar la Ley del Mar Menor

MURCIA, 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno regional, Fernando López Miras, ha dicho no entender "lo que pretende ni la Confederación Hidrogáfica del Segura (CHS) ni el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico" al impulsar este jueves la declaración del acuífero del Campo de Cartagena "en riesgo de no alcanzar el buen estado químico". En concreto, López Miras no sabe "por qué están intentando boicotear un gran acuerdo que ha habido entre los tres grandes grupos parlamentarios, los de PP, Ciudadanos y PSOE".

Cabe recordar que esta medida aprobada por la Junta de Gobierno de la CHS supone la activación de los trámites para que el organismo de cuenca elabore un plan de ordenación de esta masa de agua, que vierte sus aguas directamente Mar Menor. Mientras se desarrolla el plan, el organismo de cuenca está habilitado para adoptar medidas cautelares en tanto se aprueba el programa de actuación, según informó el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

En este sentido, López Miras ha criticado que se lleve esta propuesta al Pleno de la Junta de Gobierno de la CHS "la semana antes de la aprobación definitiva de la Ley de Protección Integral del Mar Menor". Además, ha reprochado que "lo hacen deprisa y corriendo, saltándose las formalidades que requiere la ley", que establece un paso de 48 horas para "suministrar la información referente a esa reunión a todos los miembros del pleno".

"No entiendo por qué se hace, deprisa y corriendo, saltándose todas las formalidades", según López Miras, quien destaca que hay, incluso, directrices del Ministerio diciendo que esta propuesta se tiene que llevar "ya" a la Junta de Gobierno de la CHS, "justo la semana antes de que se pueda hacer realidad un gran pacto en torno al Mar Menor, que creo que es lo que está pidiendo la sociedad".

En su opinión, "hay demasiadas dudas e incertidumbres respecto a lo que la CHS intentó hacer este jueves".

López Miras ha destacado que el Gobierno de la Región "se comprometió antes de acabar 2019 a elaborar una Ley de Protección Integral del Mar Menor que pusiera las bases para proteger y conservar esa joya que tenemos en la Región, como es el Mar Menor, y que lo hiciera compatible con una agricultura sostenible".

"Y, de hecho, lo conseguimos porque ahora se ha llegado a un acuerdo entre el PP, el PSOE y Ciudadanos sobre la base de una ley que ya está echa", según López Miras, quien ha agradecido a los negociadores y a los grupos parlamentarios su capacidad de "consenso y diálogo". A su juicio, de esta manera "también se reconoce que fue un buen trabajo del Gobierno regional y que el Ejecutivo sentó las bases de esta definitiva Ley.