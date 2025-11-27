López Miras afirma que "si no hubiera sido por prácticas corruptas" Sánchez no sería presidente y pide elecciones "ya"

Archivo - El presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras - Carlos Luján - Europa Press - Archivo

MURCIA 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

El jefe del Ejecutivo regional, Fernando López Miras, ha afirmado este jueves que, "si no hubiera sido por las prácticas corruptas", Pedro Sánchez "hoy ni sería secretario general del PSOE ni presidente del Gobierno", y ha reclamado la celebración de elecciones generales "ya".

López Miras ha hecho estas declaraciones tras conocerse que el Tribunal Supremo (TS) ha acordado enviar al exministro socialista José Luis Ábalos y al que fuera su asesor, Koldo García, a prisión provisional sin fianza por el riesgo "extremo" de fuga de ambos.

Para el máximo dirigente regional, Sánchez "ha llegado de forma espuria" al Gobierno central. "Todo lo que es Sánchez en política lo ha hecho asentado a través de prácticas corruptas, todo su equipo más cercano ha estado en la cárcel, sus manos derechas en la cárcel", ha denunciado.

En este sentido, el presidente murciano ha insistido en que "todo lo que ha sido, a todo donde ha llegado Pedro Sánchez en política, ha sido gracias a la corrupción" y, por ello, ha insistido en que "no puede mantenerse un minuto más en el Gobierno".

"Sánchez tiene que convocar elecciones ya, tiene que dar la voz a los españoles porque no se puede someter ni al país, ni a los ciudadanos a una humillación constante, mucho más cuando él llegó al Gobierno detrás de un halo de lucha contra la corrupción", ha subrayado.