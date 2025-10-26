López Miras asiste a las Gachasmigas populares, antesala de las Fiestas de la Purísima de Yecla

El jefe del Ejecutivo autonómico, Fernando López Miras, asistió hoy a la décima edición de las Gachasmigas populares de Yecla, donde puso en valor que esta jornada - ANGELA ORTIZ

MURCIA 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

El jefe del Ejecutivo autonómico, Fernando López Miras, asistió hoy a la décima edición de las Gachasmigas populares de Yecla, donde puso en valor que esta jornada, antesala de las Fiestas de la Purísima que se celebran en diciembre, permite "contar lo orgullosos que estamos de nuestra cultura y nuestras tradiciones".

El presidente agradeció a quienes "se esfuerzan durante todo el año para que la exaltación de su identidad sea lo mejor posible". Asimismo, para López Miras, es una muestra más para que quienes visitan la Región de Murcia y, en concreto, Yecla, puedan "disfrutar de nuestras tradiciones, cultura y, también, nuestra gastronomía".

Las Gachasmigas populares están organizadas por la Asociación de Mayordomos y con la colaboración de las Agrupaciones de Escuadras, del Ayuntamiento de Yecla y de los establecimientos comerciales y empresariales que aportan ingredientes para su elaboración.

Este año, lo recaudado se destinará en beneficio de la Casa Cuna 'La Anunciación', a la que se donarán los alimentos y productos no perecederos aportados por los asistentes.