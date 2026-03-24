López Miras califica como ejercicio de "responsabilidad" la decisión de Moreno de convocar elecciones en Andalucía

Archivo - El presidente de la Junta, Juanma Moreno (i), se reúne con el presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras (d), en una foto de archivo - Europa Press - Archivo

MURCIA 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Comunidad Autónoma de Murcia, Fernando López Miras, ha calificado este martes de ejercicio de "responsabilidad" la decisión de Juanma Moreno de convocar elecciones en Andalucía tras haber logrado "agotar la legislatura" para aportar estabilidad a los ciudadanos.

En declaraciones a los medios de comunicación, López Miras ha subrayado que el Ejecutivo andaluz priorizó la estabilidad institucional a pesar de los rumores previos de adelanto y ha señalado que el presidente andaluz cumplió con su compromiso de "dar certidumbre a los andaluces" frente a otras formaciones que carecían de candidatos.

El jefe del Ejecutivo murciano ha puesto como ejemplo de gestión a nivel nacional la labor realizada en la comunidad vecina y ha afirmado que la mayoría absoluta del Partido Popular permite que se pueda "dar tranquilidad a las familias" y se aprueben leyes que ayuden al crecimiento económico.

El dirigente regional ha contrapuesto el modelo de buena gestión de Moreno ante la situación actual del Partido Socialista y ha manifestado que le parecería "muy raro que haya algún andaluz que vaya a votar a la vicepresidenta de Pedro Sánchez como presidenta de la Junta".

López Miras ha concluido con un mensaje de confianza hacia el criterio de los ciudadanos andaluces de cara a la próxima campaña electoral tras asegurar que el actual Gobierno de la Junta de Andalucía ha aportado "estabilidad, certidumbre y buena gestión".