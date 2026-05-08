López Miras critica que de los 50 trasvases de España el del Tajo-Segura es "el único amenazado" por el Gobierno

Archivo - El presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press - Archivo

LORCA (MURCIA), 8 (EUROPA PRESS)

El presidente de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, Fernando López Miras, ha criticado este viernes que, de los 50 trasvases que existen actualmente en España, el del Tajo-Segura es el "único amenazado" por el Ejecutivo de Pedro Sánchez.

En una entrevista en esRadio emitida desde Lorca y recogida por Europa Press, López Miras ha calificado de "tropelía" que el Gobierno central aluda al cambio climático y a la necesidad de aumentar los caudales ecológicos exclusivamente en la infraestructura que abastece al Levante.

A este respecto, ha advertido de que la Región de Murcia no "consentirá" este recorte y ha abogado por impulsar una "lucha social" que vaya más allá de lo político para impedir que se consume lo que considera un ataque directo a la economía regional.

"Ya tendríamos mala suerte de que la única promesa que Pedro Sánchez esté dispuesto a cumplir sea la de cerrar el trasvase, tal y como anunció en un mitin en 2018", ha aseverado el presidente de la Comunidad, que ha vinculado la continuidad del Tajo-Segura a la supervivencia de 300.000 puestos de trabajo y a una aportación de 4.000 millones de euros al PIB nacional.

"EN ESPAÑA SOBRA AGUA SI SE GESTIONA BIEN"

Durante la entrevista, el jefe del Ejecutivo autonómico ha defendido la viabilidad de un modelo de solidaridad hídrica al asegurar que "en España sobra agua si se gestiona bien". Según los datos aportados por López Miras, el país registra anualmente 350.000 hectómetros cúbicos de lluvia y por los ríos discurren unos 110.000, mientras que el consumo total para agricultura, industria y abastecimiento no supera los 30.000.

"Hay agua suficiente para todos; solo hace falta liderar un plan que garantice que los territorios cedentes tengan lo que necesitan y que el agua sobrante llegue a todos los demás", ha explicado.

Asimismo, ha calificado de "inexplicable" que en algunos territorios se pierdan en el mar recursos hídricos procedentes de las lluvias e inundaciones, mientras el Ejecutivo de la Nación intenta "recortar" el envío de agua al Levante.

Al hilo, López Miras ha remarcado que la Región de Murcia "es la potencia agrícola más importante del mundo y el que mejor gestiona el agua" porque "con solo el 3% del agua de España somos capaces de producir el 25% de las frutas y hortalizas que exporta" el país.

El máximo dirigente regional también ha querido blindar la legitimidad del Tajo-Segura recordando que su funcionamiento se rige por dos principios técnicos "fundamentales e innegables" que, según ha manifestado, "nadie puede rechazar".

El primero de ellos, ha explicado, es que "si no hay agua suficiente, no hay trasvase", ya que siempre se mide la capacidad en la cabecera de los embalses para garantizar primero el suministro de la cuenca originaria.

"Solo cuando hay excedentes y el agua sobra para el resto de las cuencas se produce el envío; bajo estas premisas, la oposición al trasvase no tiene base técnica, solo ideológica", ha sentenciado.

Además, ha advertido de que el recorte del trasvase no es solo un problema para los regantes, sino un golpe directo a la "balanza comercial del país y a la soberanía alimentaria de media Europa".

APUESTA POR UN PLAN NACIONAL DEL AGUA

López Miras ha apostado por la creación de un Plan Nacional del Agua que garantice que todos los españoles tengan acceso a este recurso en igualdad de condiciones, independientemente de su lugar de residencia.

Este plan, que el mandatario ha vinculado al compromiso del líder nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, de alcanzar un pacto de estado en sus primeros 100 días de gobierno, debería centrarse en la interconexión de cuencas, la creación de infraestructuras de almacenamiento y la retención de caudales para evitar que el agua se pierda en el mar.

Para el presidente murciano, esta hoja de ruta es la única vía para acabar con la "frustración" de aquellos agricultores que llevan décadas viendo pasar ríos caudalosos frente a sus fincas sin poder aprovechar ni una gota debido a la falta de inversiones estatales.

El jefe del Ejecutivo murciano ha subrayado que el agua del trasvase no es gratuita, sino que "se paga y se paga muchísimo", y ha defendido la necesidad de realizar una auditoría integral para fiscalizar el destino de esos fondos.

En este sentido, López Miras ha reclamado transparencia sobre las "decenas de millones de euros" que los agricultores del Levante han transferido durante años, mencionando expresamente a Castilla-La Mancha, para determinar qué inversiones se han ejecutado con ese dinero.