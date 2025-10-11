López Miras se desplaza a San Javier y Los Alcázares ante el riesgo de desbordamiento en ramblas

El Presidente De La Región De Murcia, Fernando López Miras, Se Ha Desplazado Este Viernes Por La Noche Hasta San Javier Donde Se Reúne Con El Alcalde, José Miguel Luengo, Para Analizar La Situación "Ante El Riesgo De Desbordamiento De Ramblas"- GOBIERNO DE MURCIA

MURCIA 11 Oct. (EUROPA PRESS) -



El presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, se desplaza este viernes por la noche hasta San Javier y Los Alcázares ante "el riesgo de desbordamiento de ramblas y el canal del trasvase" como consecuencia de la evolución de la dana 'Alice', según han confirmado fuentes de la Comunidad a Europa Press.

En San Javier, el presidente murciano se ha reunido con el alcalde, José Miguel Luengo. "Pedimos a la población que se ponga a salvo, que no baje a sótanos, y que evite desplazamientos y cruzar cauces de agua. Toda precaución es poca", ha pedido López Miras en un mensaje publicado en la red social 'X'.

La Dirección General de Seguridad y Emergencias de la Región de Murcia ha enviado a los teléfonos móviles mensajes de 'Es-Alert para los vecinos de Los Alcázares y San Javier al existir "riesgo de desbordamiento del canal del trasvase y ramblas" a su paso por los municipios.

En los textos enviados a la población, Emergencias ha avisado a la población de que no deben cruzar "cauces de agua con su vehículo", extremar la precaución, evitar desplazamientos, no bajar a sótanos y, "en caso de inundación", subir a plantas altas.

La Región de Murcia también ha elevado al nivel 1 el Plan Especial de Protección Civil ante Inundaciones (Inunmur) "como consecuencia de la evolución del episodio de lluvias y tormentas" y "el desbordamiento de las ramblas costeras", especialmente del Campo de Cartagena.

Este nivel, según ha recordado el '1-1-2' de la Región de Murcia, se eleva al afectar la emergencia "a más de un municipio y requerirse recursos autonómicos no vinculados al municipio para su gestión".

COMPLICACIONES EN LAS ÚLTIMAS HORAS

Los vecinos de Los Alcázares han recibido a las 23.00 horas la alerta de 'Es-Alert' a sus móviles advirtiendo del "riesgo de desbordamiento" en las ramblas de Las Colonias y La Maraña, ambas en el citado municipio, y también la de El Albujón, que es la rambla más grande del Campo de Cartagena.

El Ayuntamiento de Los Alcázares ha pedido a todos sus vecinos que permanezcan en las zonas altas de sus viviendas ante la llegada de aportes de agua desde las partes altas del municipio. "Se recomienda extremar las medidas de autoprotección en vivienda y enseres, así como evitar cualquier desplazamiento que no sea estrictamente necesario", ha explicado.

Por último, el consistorio ha recordado a las personas que no tengan planta alta a que llamen a los servicios de emergencias "para coordinar su traslado en autobús con el servicio de Emergencias y Protección Civil".

También el alcalde de San Javier, José Miguel Luengo, ha pedido a los vecinos que se queden en sus casas al complicarse la situación con las lluvias torrenciales de las últimas horas, provocando el corte de calles y que el Mirador sea "intransitable" tras el desbordamiento del canal del trasvase.

"Las ramblas vienen cargadas de agua y en un par de horas veremos ese impacto en el municipio", ha explicado en un vídeo publicado en 'Facebook'.