López Miras destaca la "rapidísima actuación" de bomberos y sanitarios en el incendio del hospital Santa Lucía

Un bombero trabaja para extinguir el incendio en el hospital Santa Lucía de Cartagena, a 26 de noviembre de 2025, en Cartagena, Región de Murcia (España). El hospital Santa Lucía de Cartagena ha sido evacuado debido a un incendio que se ha declarado esta - Martín C. - Europa Press

Confirma que la actividad asistencial y quirúrgica del complejo sanitario "va a seguir con total normalidad"

CARTAGENA (MURCIA), 26 (EUROPA PRESS)

El presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, ha destacado la "rapidísima actuación" de los bomberos de Cartagena y de los profesionales sanitarios del hospital Santa Lucía ante el incendio registrado este miércoles en el centro sanitario.

"Lo primero y lo más importante es la rápida actuación de todos; rapidísima actuación de los bomberos de Cartagena que se han desplazado inmediatamente y que en muy pocos minutos ya tenían controlado y extinguido el incendio", ha afirmado López Miras desde el hospital, hasta donde se ha desplazado tras conocer el suceso.

El máximo dirigente regional ha subrayado la "profesionalidad" de los trabajadores del hospital Santa Lucía, que "han evacuado en un tiempo récord" y "han seguido a la perfección todos los planes de autoprotección", evitando que hubiera que lamentar "ningún herido y ningún daño personal".

"Han evitado que la tragedia fuera mayor", ha insistido el presidente regional, quien ha detallado que el incendio, "muy aparatoso", quedó controlado "a los pocos minutos" y que ahora mismo se está reubicando a los 93 pacientes que estaban en las cuatro plantas evacuadas, 50 de ellos ya dentro del propio hospital y el resto en el hospital Virgen del Rosell.

Asimismo, López Miras ha subrayado que la actividad asistencial y quirúrgica del hospital Santa Lucía "va a seguir con total normalidad", lo que considera "lo más importante" tras este suceso.