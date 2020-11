López Miras, sobre la educación especial en la 'Ley Celáa': "lo que pretende el Gobierno central es el enfrentamiento"

MURCIA, 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP regional, Fernando López Miras, ha considerado que el Gobierno central de PSOE y Podemos no habría presentado la denominada 'ley Celaá', al menos en los términos que afectan a la educación especial, si hubieran escuchado a las familias y profesionales afectados, y cree que solo busca "el enfrentamiento, la crispación y la división".

López Miras ha hecho estas declaraciones tras reunirse con el presidente del CERMI, Pedro Martínez; el presidente de Plena Inclusión Región de Murcia, Joaquín Barberá; la presidenta de FAMDIF, Carmen Gil Montesinos; el presidente de la Federación de Asociaciones de Disminuidos Psíquicos de Murcia (FADIS), Francisco Javier García; y la directora del Centro Público de Educación Especial Cristo de la Misericordia de Murcia, Lucía Díaz.

El presidente del PP regional les ha agradecido que hayan dedicado parte de esta mañana de sábado a escuchar las propuestas y el análisis que el PP hace de la ley de Educación que se está tramitando en el Senado y que ya ha sido aprobada con el rechazo del PP en el Congreso. Asimismo, ha agradecido que estos colectivos hayan transmitido sus reflexiones, su análisis y propuestas sobre esta ley.

Ha sacado de esta reunión, como primera conclusión, que si la ministra de Educación o el Gobierno central del PSOE y Podemos "se hubieran reunido con los profesionales de la educación especial o con las familias de aquellos niños que ahora mismo están yendo a centros de educación especial, no habrían apoyado esta ley".

A su juicio, esta ley no se habría presentado, al menos en los términos que afectan a la educación especial, "solo con escucharlos, con atenderlos, con escuchar sus preocupaciones, su angustia y su petición de libertad para decidir y elegir libremente, como están haciendo en la Región, qué centro es el que presta los mejores recursos y la mejor atención que necesitan sus hijos".

En segundo lugar, tras la reunión, López Miras ha llegado a la conclusión de que, una vez más, lo que pretende este Gobierno central es "el enfrentamiento, la crispación y la división". Por ejemplo, lamenta que "hemos asistido al intento de división y de crispación entre educación pública y concertada, entre las familias y los profesionales de la pública y la concertada".

"Ahora, lo que se pretende también es dividir y enfrentar a la educación especial con la educación inclusiva, cuando las dos son perfectamente complementarias, perfectamente necesarias y están perfectamente implantadas en la Región, y cuando en la Comunidad se está siendo referencia en ambos tipos de educación en todo el territorio nacional", ha afirmado.

López Miras ha valorado que "estamos hablando de centros de educación especial que no son solo centros educativos, sino que van mucho más allá, porque trabajan también por la inserción de los alumnos, y basta con escuchar a los profesionales hablar de su trabajo, de cómo es un verdadero centro de inserción y de inclusión en la Región de Murcia".

Además, cree que esta vertiente "multiplica el valor de estos centros", que cuentan con un personal "altamente cualificado, profesionalizado y preparado para atender aquellas necesidades especiales que requieren algunos de estos alumnos".

Por ello, no entiende el enfrentamiento que "se pretende hacer también entre la educación especial e inclusiva en esta ley", ni entiende tampoco "que se plantee un horizonte relativamente corto en el tiempo para que se establezcan planes en los que todos los alumnos que ahora mismo están en la educación especial porque lo necesitan tengan que ir a centros ordinarios".

LANZA UN MENSAJE DE "TRANQUILIDAD Y SEGURIDAD"

En la Región, ha ensalzado que "todas las familias tienen libertad para decidir a qué centro educativo quieren llevar a sus hijos, y para decidir libremente si creen que su hijo va a recibir una mejor atención y va a tener los recursos necesarios en un centro de educación especial o en un centro ordinario o en un aula abierta".

"Para eso es para lo que vamos a seguir luchando en la Región de Murcia", según el presidente del PP regional, quien ha lanzado un mensaje de agradecimiento "a los excelentes profesionales que están realizando una labor encomiable, tanto en los centros de educación especial como en las aulas abiertas y en nuestros centros ordinarios".

Asimismo, ha expresado su agradecimiento "a las miles de familias que están decidiendo libremente a qué centro quieren llevar a sus hijos sin imposiciones de ningún gobierno, de ningún político y de ningún funcionario de turno".

Con todo, López Miras ha mandado un mensaje de "tranquilidad y de seguridad" porque "hay muchas familias realmente angustiadas porque no saben qué es lo que va a pasar con los centros a los que ahora mismo están asistiendo sus hijos, en los que están recibiendo una atención adecuada y profesional".

"No saben qué es lo que va a pasar el próximo curso y si van a poder seguir llevando a sus hijos a estos centros", según López Miras, quien ha insistido en lanzar un mensaje de tranquilidad, y les ha dicho que el PP "va a seguir luchando para que puedan elegir libremente a qué centro quieren llevar a sus hijos, para que no se preocupen y para que no tengan más incertidumbres".

"LA LEY NO RECOGE CÓMO SE VAN A FINANCIAR LOS RECURSOS"

Martínez ha trasladado a López Miras que el CERMI tiene varias inquietudes sobre esta ley. "Apostamos por una educación inclusiva, pero realmente estamos preocupados porque esta ley no recoge, en ningún momento, cómo se van a financiar esos recursos y medidas para garantizar que los alumnos tienen exactamente el mismo trato, ya estén en la educación inclusiva o en la especial".

También ha mostrado su preocupación porque "cada alumno debe tener garantizado el derecho, tanto desde el punto de vista técnico o familiar, de tener el recursos en el que mejor esté atendido", así como contar con que las personas con discapacidad "tengan la libertad de elección".

Díaz, por su parte, ha destacado que en la Región hay 12 centros de educación especial, y ha agradecido que le hayan preguntado este sábado porque considera que "no se ha tenido en cuenta ni la voz de estas personas con discapacidad, ni la de sus familiares ni la de los profesionales".

"Me consta que, cuando se hizo el famoso informe en 2017, de las 165 entrevistas, nadie fue a un centro específico", según Díaz, quien anima a ir a este tipo de centros. "Nosotros, los directores de centros de educación especial también abogamos por la escuela inclusiva, no hay dos sistemas: educación especial y educación inclusiva".

Al contrario, defiende que "hay un sistema único con varios itinerarios, y el alumno puede estar en integración, en escolarización combinada, en aula abierta y en el centro específico, porque es algo flexible y hay un camino de ida y vuelta". De hecho, explica que, constantemente, alumnos de la enseñanza específica, son enviados a centros ordinarios "cuando vemos que tienen otras posibilidades o que necesitan menos recursos".

"Creemos que hacer esta segmentación no es algo correcto", según Díaz, quien ha remarcado que los centros de educación especial creen en una sociedad inclusiva, realizan recreos compartidos y apoyan para que esa inclusión sea posible.

"De hecho, parece que la nueva propuesta nos va a constituir como centros de recursos", según Díaz, quien cree que "se han copiado de la Región de Murcia", porque aquí, desde el curso 1997-1998, "los 12 centros de educación especial ya funcionamos como centros de recursos, y somos un ejemplo en España y fuera de España".

"Somos un sistema único, con un currículum único que se adecua a los alumnos del centro especial si hace falta adecuarlo, y si no tampoco; y lo importante es darle a cada alumno aquello que necesita y en lo que más va a poder potenciar su desarrollo y crecimiento", ha concluido.