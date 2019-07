López Miras emplaza a VOX a apoyar el pacto PP-Cs y se compromete a desarrollar las políticas "comunes"

Actualizado 01/07/2019 16:16:11 CET

Fija "un solo límite", que es "la garantía de que no se recortarán libertades individuales, la garantía de la ley y de la Constitución"

El candidato del PP a la Presidencia de la Comunidad, Fernando López Miras, ha reconocido que el acuerdo que su partido ha alcanzado con Ciudadanos "no cuenta con la mayoría absoluta" de la Asamblea Regional y, por eso, ha emplazado a VOX a que lo apoye. A cambio, se ha comprometido "oficial y públicamente", con "plena transparencia", a "desarrollar, durante esta legislatura, aquellas políticas comunes que demandan".

"Estoy convencido que este compromiso es perfectamente compatible con el acuerdo alcanzado previamente con Cs", ha manifestado López Miras en su discurso de investidura ante la Asamblea Regional. A este respecto, el candidato ha fijado "un solo límite", que es "la garantía de que no se recortarán libertades individuales, la garantía de la ley y de la Constitución".

"Bajo esa premisa, todo diálogo es posible, y sé que en esto, coincido con VOX", según López Miras, quien cree que el acuerdo es más posible "si cabe" si es "para bajar impuestos, reforzar la libertad y autonomía de los padres frente a los asuntos que concierten a sus hijos, incluso abordando la revisión objetiva y jurídica de preceptos legales cuya constitucionalidad deba ser ratificada".

"Ninguno de nuestros votantes entendería la falta de acuerdo y que no frenásemos un gobierno de izquierdas", ha aseverado López Miras, quien ha considerado que la Región "nos ha lanzado un claro mensaje de humildad que nos obliga a entendernos, "sin complejos y sin prejuicios; sin vetos".

CREACIÓN DE EMPLEO

López Miras ha recordado que asumió su responsabilidad de presidir la Comunidad hace dos años y, desde entonces, ha ensalzado que los murcianos han hecho un trabajo "extraordinario" para salir de la crisis, aunque ha reconocido que "aún queda mucho por hacer".

En primer lugar, cree que queda mucho por hacer en la creación de empleo, "esencial para que cualquier otro objetivo pueda llegar a cumplirse". Todo ello, aunque la Región "se encuentra actualmente a la cabeza nacional en creación de empleo" y que "80 murcianos consiguen cada día un empleo en la Región".

No obstante, ha anunciado que se sentará de inmediato con empresarios y sindicatos para "tratar de alcanzar un gran Pacto por la Igualdad Social" para 2020, y se ha comprometido a crear "empleo de calidad" y en condiciones de "absoluta igualdad entre hombres y mujeres, tanto en salarios como en responsabilidades".

Igualmente, ha anunciado que simplificará al mínimo los trámites para la creación de una empresa, a menos de una semana y por vía telemática; y se ha comprometido a ampliar a tres años la cuota cero para autónomos y a crear una cuota reducida para los nuevos emprendedores con menos ingresos.

En cuanto a las perspectivas económicas, ha subrayado que son "más que positivas" y se ha mostrado dispuesto a facilitar el tránsito hacia un modelo "basado en la diversificación, en la exportación, en el turismo, en los sectores de mayor valor añadido y en un sector servicios a la altura de las necesidades de una sociedad del siglo XXI".

EDUCACIÓN

En materia educativa, se ha comprometido a "trabajar" sin descanso por mejorar las tasas de abandono escolar temprano e igualarlas a la media nacional "en el plazo más breve posible". Para ello, ha anunciado que potenciará el programa de refuerzo educativo que garantice el éxito escolar.

Otros puntos en los que le gustaría "ir de la mano" con el conjunto de la cámara son "la violencia contra las mujeres, los ancianos y los niños, la financiación, el agua o el medioambiente, por citar solo unas pocas".

Por desgracia, ha criticado que "la lacra de la violencia aplasta la libertad de tantas y tantas mujeres; en muchos casos, con un trágico desenlace". Ha remarcado que "ellas no pudieron elegir, pero nosotros sí podemos y no me cabe la menor duda de que, entre todos, conseguiremos erradicar esa monstruosidad que no tiene cabida en una sociedad avanzada, y seremos intransigentes con sus verdugos".

"Estoy seguro que a todos los diputados de esta cámara les repugna este tipo de violencia y que todos podemos ser capaces de encontrar un terreno común para luchar juntos en medidas que nos lleven a la erradicación de estas conductas abominables", ha manifestado.

Por otro lado, se ha comprometido a intentar que la Asamblea "sea una sola voz para exigir al Gobierno de España la inaplazable reforma del sistema de financiación autonómica".

IMPORTANCIA DEL TAJO-SEGURA

En materia de agua, López Miras ha propuesto que éste no sea patrimonio de ningún partido, subrayando la importancia del trasvase Tajo-Segura, "una infraestructura imprescindible para compensar nuestro déficit hídrico, y una herramienta fundamental para combatir la desertización en nuestra comunidad y en el Levante español". Así ha propuesto "que lideremos desde la Región de Murcia un Pacto Nacional del Agua; que lo exijamos juntos".

Tras lo que ha puesto el acento en el Mar Menor, "entre todos debemos contribuir a su protección y conservación". El objetivo está claro "y no puede ser otro que el vertido cero", resaltando que "los agricultores han sido y son parte de la solución, nunca del problema, como algunos han pretendido hacer creer".

En este sentido, ha acentuado que el Plan de Vertido Cero lleva ya un año paralizado en el Gobierno de España, por lo que, ha hecho un llamamiento, "es hora de que, todos juntos, exijamos que se pongan en marcha las medidas que son competencia del Estado y que se libere el presupuesto comprometido para su ejecución".

Otro de sus compromisos, tras hacer mención a que Murcia dispone ahora de un aeropuerto "de primer nivel plenamente operativo, que supondrá un revulsivo para el turismo, el comercio y la economía de toda la Región", es que la llegada del AVE soterrado a Murcia, Cartagena y Lorca sea una reivindicación "irrenunciable" ante el gobierno de la Nación.

Ha asegurado, también, que su proyecto no se concibe más que como parte de uno más grande y unitario para toda España, "en el que todos disfrutemos de las mismas libertades y a todos se nos reconozcan los mismos derechos".

Y es que, ha acentuado en su discurso, "todo indica que los partidos separatistas y proetarras facilitarán la investidura de Pedro Sánchez, por eso, "ahora más que nunca, es necesario un Gobierno de la Región que defienda la unidad de España y no crea en relatores ni mediadores en las relaciones del Estado con las distintas comunidades autónomas".

"Estoy dispuesto a hablar con todos. No hay vetos por mi parte, no renuncio a hablar con nadie porque, cuando se trata del bien común, no caben los personalismos ni los partidismos. Es momento de avanzar y sumar, no de restar ni dividir", ha insistido.

Para subrayar que "los murcianos acentuaron, con sus votos, que querían un Gobierno reformista y liberal, fueron claros", agradeciendo "la altura de miras, generosidad y vocación de servicio público" de Ciudadanos, afirmando que el acuerdo de gobierno entre PP y Cs "es lo más conveniente y razonable". También ha insistido en invitar a VOX "a sumar y buscar el acuerdo".

"Los murcianos depositan en todos nosotros su confianza para una sola cosa: Hacer una Región de Murcia más próspera y segura". Así ha solicitado el apoyo de esta Cámara para convertirse en presidente de la Región de Murcia.

"No me encontrarán en otro lugar que no implique el dejarme hasta el último aliento en alcanzar el único objetivo que perseguiré hasta la extenuación si fuera necesario: mejorar la Región de Murcia y la calidad de vida de cuantos aquí tenemos el privilegio de vivir", ha finalizado.