López Miras: "estando el PP en el Gobierno de España y en la Región, nunca jamás se va a tocar el Tajo-Segura"

Publicado 09/10/2018 11:01:41 CET

MURCIA, 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno murciano, Fernando López Miras, ha asegurado que, mientras que el PP esté en el Gobierno de España y en la Región de Murcia, "nunca jamás se va a tocar el trasvase Tajo-Segura".

López Miras ha contestado de esta forma al ser preguntado por las declaraciones del nuevo presidente del PP de Castilla-La Mancha, Francisco Núñez, quien ha dicho que vería "con buenos ojos" elevar a 600 hectómetros cúbicos la lámina mínima de agua en los embalses de Entrepeñas y Buendía a partir de la cual no se podría trasvasar agua al Levante.

"Bueno, al final cada uno en su casa dice sus cosas", ha señalado López Miras, quien ha apuntado que "aquí hay una realidad a la que no se puede dar la vuelta", y es que "el único Gobierno que recurre los trasvases es el del PSOE de Castilla-La Mancha, y no el Partido Popular".

Además, ha indicado que "el único gobierno de España que ha dicho que los trasvases son extraordinarios y no son algo normal es el Gobierno del PSOE; y la realidad es que el único gobierno que ha dicho que la cuenca del Segura y la Región de Murcia no es deficitaria, que puede ser autosuficiente y no hacen falta trasvases, es el Gobierno del PSOE".

"Esa es la realidad y lo que han dicho y ejecutado los que están en el Gobierno", según López Miras, quien ha puesto como ejemplo "los recursos que lleva a la Fiscalía el Gobierno socialista de Castilla-La Mancha cada vez que hay un trasvase". A su juicio, esto es lo que "nos debería preocupar".