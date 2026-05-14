López Miras exige a Defensa que se inspeccione el carguero ruso hundido frente a la Región para descartar riesgo nuclear

MURCIA 14 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Comunidad, Fernando López Miras, ha remitido una carta a la ministra de Defensa, Margarita Robles, en la que solicita una inspección del carguero ruso hundido en diciembre de 2024 a 60 millas de la costa regional para descartar la presencia de componentes nucleares.

Así lo ha puesto de manifiesto el portavoz del Ejecutivo autonómico, Marcos Ortuño, a preguntas de los periodistas tras la reunión semanal del Consejo de Gobierno, celebrada en el Palacio de San Esteban.

En su misiva, López Miras ha demandado a Robles información "exhaustiva y detallada" del incidente porque, según ha manifestado Ortuño, "no puede haber ni se puede mantener el oscurantismo en un tema de estas características".

Ortuño también se ha referido al Informe del Departamento de Seguridad Nacional (DSN) del Gobierno que reconoce que hay más de 600 narcolanchas tipo 'go-fast' sospechosas de llevar a cabo operaciones relacionadas con el tráfico de estupefacientes.

En este sentido, ha indicado que "es cierto" que hay narcolanchas que "están llegando" a las costas de la Región de Murcia, en referencia a los incidentes conocidos este miércoles en Portmán, en el municipio de La Unión, y hace unos días en Mazarrón.

"Nos parece una vergüenza que el Gobierno de España haya abandonado a la Guardia Civil", ha afirmado el portavoz, quien ha criticado que la candidata del PSOE a las elecciones en Andalucía, María Jesús Montero, calificara como "accidente laboral" la muerte de los agentes que "defendían a los ciudadanos" frente al narcotráfico.

Ortuño ha recalcado que los guardias civiles "se dejan la piel y la vida" y ha recordado que las asociaciones llevan años denunciando la falta de medios.

Ante esta situación, el Ejecutivo regional ha exigido al delegado del Gobierno en la Región de Murcia, Francisco Lucas, que dote "de manera inmediata" a la Guardia Civil de los recursos necesarios.

Además, ha urgido a "endurecer" el Código Penal y considerar como profesión de riesgo la labor de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.