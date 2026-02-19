López Miras expresa preocupación ante el "recorte" del trasvase mientras las reservas de España están en máximos

Asamblea abierta del Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura (Scrats), celebrada en Jumilla bajo el título 'Retos a corto plazo para la utilización de las aguas subterráneas en la cuenca del Segura' - CARM

Propone la conexión del Altiplano con el trasvase Júcar-Vinalopó JUMILLA (MURCIA), 19 (EUROPA PRESS)

El presidente de la Comunidad, Fernando López Miras, ha denunciado este jueves la "preocupación máxima" de la Región de Murcia en materia hídrica ante la postura del Gobierno central, que "mantiene la previsión de recortar el trasvase Tajo-Segura y cerrar pozos a partir de 2027", a pesar de que, en la actualidad, "España tiene las mayores reservas hídricas desde hace décadas".

El jefe del Ejecutivo autonómico ha realizado estas declaraciones durante la asamblea abierta del Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura (Scrats), celebrada en Jumilla bajo el título 'Retos a corto plazo para la utilización de las aguas subterráneas en la cuenca del Segura', según ha informado la Comunidad.

En el acto, López Miras ha reiterado que el Ejecutivo autonómico seguirá "al lado de los agricultores y de los regantes, como siempre hemos hecho" y ha reafirmado su compromiso de "seguir defendiendo a la Región de Murcia" frente a decisiones del Gobierno central que la perjudican.

"El futuro es muy incierto", ha lamentado el presidente autonómico, quien ha apuntado al Gobierno central "porque España no tiene una política hídrica que garantice que el agua que hay en España, que es suficiente para todos los españoles, llegue a todos los territorios".

Actualmente, las cuencas españolas almacenan más de 46.000 hectómetros cúbicos de agua, lo que sitúa las reservas en torno al 82 por ciento de su capacidad total, muy por encima de los registros medios de la última década. En concreto, el agua embalsada hoy en España es un 50% superior a la media de los últimos diez años.

En este contexto, el presidente ha aludido al recorte previsto por el Gobierno central en el trasvase Tajo-Segura y ha considerado que el cierre de acuíferos en el Altiplano "supondría un golpe especialmente duro para esta comarca", que depende en gran medida de las aguas subterráneas para mantener su actividad agrícola.

Ante esta situación, López Miras ha defendido la necesidad de impulsar soluciones estructurales y ha propuesto la conexión del Altiplano con el trasvase Júcar-Vinalopó, al entender que "no tiene sentido mantener aislada a esta comarca mientras existen obras hidráulicas infrautilizadas en el entorno".

Además, ha recordado que la Directiva Marco del Agua contempla la posibilidad de aplicar prórrogas más allá de 2027 al cierre de pozos, cuando existen razones técnicas, económicas y sociales.

En este sentido, ha resaltado que el Gobierno regional ha solicitado al Ministerio la aplicación de estas excepciones para aquellas masas de agua subterránea que no pueden alcanzar el buen estado en ese plazo por causas objetivas.

Finalmente, el presidente ha reiterado el compromiso del Ejecutivo autonómico con los agricultores y regantes de la Región de Murcia y ha reclamado una política de Estado en materia de agua que "garantice planificación, equilibrio territorial y seguridad para el sector primario".