López Miras expresa su "respeto" al proceso interno de Vox y dice que su impresión sobre Antelo es "muy buena"

SANTOMERA (MURCIA), 2 (EUROPA PRESS)

El presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, ha expresado este lunes su "respeto" a los procesos internos de los partidos políticos y ha dicho que tiene "una buena impresión" del expresidente provincial de Vox y diputado regional de esa formación, José Ángel Antelo.

A preguntas de los medios de comunicación en un acto público en Santomera, López Miras ha eludido valorar los últimos cambios en el seno de Vox en Murcia. "Yo soy muy respetuoso con los procesos internos de otros partidos políticos y, por lo tanto, no voy a hacer ninguna valoración", ha señalado.

Sobre Antelo, ha dicho que "siempre ha cumplido su palabra en todas las negociaciones, en los acuerdos" y ha reconocido que, aunque les diferencian "muchas cosas" al pertenecer a partidos diferentes, "es un hombre de palabra y siempre ha cumplido los acuerdos con el Ejecutivo de la Región de Murcia, con el PP, el tiempo que estuvimos juntos en el Gobierno y ahora en la oposición".

López Miras ha dicho desconocer si la crisis de Vox puede pasar factura a los acuerdos parlamentarios en la Región y ha hecho de nuevo un "llamamiento a la responsabilidad" para sacar adelante las cuentas de la Comunidad Autónoma correspondientes a 2026 y otros acuerdos de calado.

"Que haya presupuestos, que haya una ley de vivienda, son cuestiones que son mucho más importantes que las situaciones internas de los partidos políticos. Y, por tanto, creo que es más importante el interés general de los murcianos, de la Región de Murcia, que la situación de cada partido", ha enfatizado.

Preguntado sobre con quién tendrá que negociar en representación del grupo parlamentario Vox a partir de ahora, el máximo dirigente regional ha insistido en que conoce "muy poco" la situación de ese partido tras los últimos cambios, más allá de lo que ha podido leer en los medios de comunicación. "Hasta donde sé el portavoz es el señor Antelo", ha afirmado.

ACUERDOS AUTONÓMICOS

Respecto a la presencia del PP nacional en negociaciones con Vox para la formación de gobiernos autonómicos, López Miras ha dicho que "no es cierto exista tutelaje" por parte de Génova. "Lo digo por experiencia propia", ha remarcado.

"Si hay un líder nacional que conoce perfectamente lo que es ser presidente de una comunidad autónoma es Núñez Feijóo porque ha sido 14 años presidente con mayoría absoluta en Galicia", ha sostenido el jefe del Ejecutivo regional.

"Tiene que haber una dirección nacional y criterios comunes en toda España porque somos un partido nacional", ha aseverado López Miras, quien ha recordado que, por ejemplo, en el caso de Vox, "quien marca las negociaciones y las decisiones en los territorios es su dirección nacional".