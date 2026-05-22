López Miras garantiza al nuevo presidente de COEC "la lealtad y colaboración" de su ejecutivo para que Cartagena avance

El presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, durante la clausura de la 47º Asamblea General de la Confederación Comarcal de Organizaciones Empresariales de Cartagena (COEC) - CARM

MURCIA 22 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno regional, Fernando López Miras, trasladó hoy al nuevo presidente de la Confederación Comarcal de Organizaciones Empresariales de Cartagena (COEC), Miguel Ángel Jiménez Bosque, la "lealtad institucional y colaboración" de su Ejecutivo para que Cartagena avance.

Durante la clausura de la Asamblea General de la patronal cartagenera, López Miras garantizó a Jiménez Bosque el apoyo del Gobierno regional durante esta nueva etapa: "Me tendrás siempre a tu lado cuando sea para hacer mejor Cartagena, la comarca y la Región de Murcia".

En este sentido, el máximo responsable autonómico aseguró que Jiménez Bosque representa "el ejemplo perfecto de empresario", y destacó una trayectoria basada en "el esfuerzo, el riesgo, el diálogo y la capacidad de devolver a la sociedad parte de lo conseguido".

El jefe del Ejecutivo autonómico subrayó que "nada es tan poderoso como el ejemplo" y remarcó que el nuevo presidente de COEC "tiene la autoridad y el respeto" necesarios para liderar al empresariado cartagenero y defender los intereses de la comarca.

Durante su intervención, el presidente regional tuvo también palabras de reconocimiento para Ana Correa por sus siete años al frente de la patronal cartagenera. Concretamente, agradeció "su trabajo, esfuerzo y vocación de servicio" y destacó que ha contribuido "a hacer mejor Cartagena".

El jefe del Ejecutivo autonómico defendió además el papel del empresariado y aseguró que el Gobierno regional seguirá tomando decisiones económicas "escuchando y acordando" con las organizaciones empresariales: "No tomamos una sola decisión que afecte a los empresarios sin hablar antes con ellos".

López Miras reivindicó la necesidad de abrir grandes debates económicos y sociales que, a su juicio, están desapareciendo del debate público. Entre ellos, citó la competitividad, la productividad o el absentismo laboral.

REIVINDICACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS

López Miras también reivindicó infraestructuras estratégicas para el desarrollo de la comarca, como la alta velocidad, la ampliación del puerto de Cartagena, la Zona de Actividades Logísticas (ZAL) o nuevas conexiones ferroviarias vinculadas al tejido industrial de la ciudad.

En relación con el AVE, lamentó que Cartagena siga sin contar "ni con proyecto, ni plazo, ni presupuesto", mientras que sobre la ZAL advirtió de que "por mucho que le digamos ZAL, si no tiene un entronque ferroviario con el puerto y con el ferrocarril, no va a ser una zona de actividades logísticas".

Finalmente, el presidente regional reafirmó el compromiso del Ejecutivo autonómico con el crecimiento económico de Cartagena y defendió la necesidad de "seguir avanzando" desde la colaboración entre administraciones y tejido empresarial para garantizar el futuro de la comarca.