López Miras y los ingenieros de caminos piden al Ministerio revisar la seguridad de la red ferroviaria regional

López Miras y los ingenieros de caminos, canales y puertos de la Región de Murcia piden al Ministerio revisar la seguridad de la red ferroviaria regional - CARM

MURCIA 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno regional y el Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de la Región de Murcia han reclamado al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible garantías sobre las condiciones de seguridad de la red ferroviaria regional, ante los accidentes registrados durante el último año en España y las incidencias que afectan al servicio.

Esta ha sido una de las principales cuestiones abordadas durante la reunión que han mantenido este miércoles el presidente de la Comunidad, Fernando López Miras, y el decano del Colegio, Alejandro Lázaro, en el Palacio de San Esteban, según ha informado la Comunidad.

Durante el encuentro, ambos han expresado su preocupación por el "progresivo deterioro" del sistema ferroviario y por lo que consideran una falta de solvencia técnica en la gestión del Ministerio de Transportes y de las empresas públicas Renfe y Adif.

En este sentido, el Ejecutivo autonómico ha insistido en la necesidad de realizar una revisión urgente de las infraestructuras ferroviarias que conectan la Región con el resto de España, especialmente tras los accidentes de Adamuz y Urda, para comprobar sus condiciones de seguridad y ofrecer garantías a los viajeros.

El Gobierno regional ha recordado que ya solicitó esta revisión en dos ocasiones, mediante una carta dirigida al entonces ministro Óscar Puente en enero y otra comunicación remitida al presidente de Adif en abril, sin que, según asegura, haya recibido respuesta a ninguna de ellas.

Asimismo, el Ejecutivo autonómico considera necesario reforzar la transparencia sobre las obras de la línea de Alta Velocidad en la Región, ante las investigaciones judiciales abiertas por presuntos casos de corrupción que, según advierte, podrían haber afectado a la calidad técnica y las condiciones de seguridad de la infraestructura.

INFRAESTRUCTURAS PENDIENTES

Por otra parte, el Gobierno regional ha enumerado varias actuaciones ferroviarias pendientes, entre ellas la puesta en servicio de la nueva estación de Murcia del Carmen, cuya apertura se había anunciado para 2026; la reapertura de la línea Cartagena-Albacete-Madrid por Chinchilla, y la llegada de la Alta Velocidad a Cartagena.

También ha aludido a los retrasos en las obras del Corredor Mediterráneo y de la línea de Alta Velocidad Murcia-Almería, cuya finalización se ha pospuesto inicialmente hasta 2028, así como a la recuperación de la línea de Cercanías entre Murcia, Lorca y Águilas, interrumpida desde octubre de 2021, y al baipás de Beniel.

En materia de carreteras, el Ejecutivo regional ha señalado como actuaciones pendientes la segunda fase del Arco Norte, el tercer carril de la A-7 entre Orihuela y Alhama de Murcia, y la finalización de la autovía del Reguerón y de la RM-1 entre Zeneta y Santomera.