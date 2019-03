López Miras lamenta que se niegue financiación y que PSOE no tenga la más mínima autonomía para impedir cierre trasvase

Publicado 28/03/2019 18:41:48 CET

CARTAGENA (MURCIA), 28 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Comunidad, Fernando López Miras, ha vuelto a lamentar este jueves que a Murcia se le niegue la financiación que le pertenece y ha criticado al PSOE, en esta misma línea, al referirse de agua, al que se ha dirigido para criticar que "no tenga ni la más mínima autonomía para intentar impedir el cierre del trasvase, siquiera obstaculizarlo".

En su comparecencia en el Pleno de la Asamblea Regional, López Miras ha preguntado al PSOE si "tiene autonomía para responder a los socialistas de Castilla-La Mancha cuando quieren cerrar el trasvase del Tajo".

"No les he oído hablar. Ni una protesta. Ni un comentario.

Firmaron rápidamente el Pacto Regional del Agua porque gobernaba Rajoy, pero en cuanto hubo cambio en la Moncloa, qué rápido lo guardaron en el cajón", ha resaltado el presidente murciano.

López Miras ha dejado claro que es a los murcianos a los que debe su gobierno, y a resolver sus problemas, "muchos de ellos creados por un gobierno socialista, que no sé si tiene autonomía de los separatistas de Waterloo, de Bildu o de Podemos, pero que niega la financiación a los murcianos para que puedan recibir igual atención sanitaria, iguales prestaciones sociales, igual educación".

"No creo que puedan presumir ustedes de autonomía cuando no les he oído criticar que sus presupuestos se negocien en una cárcel. O cuando su delegado del Gobierno, el amigo de Pedro Sánchez, fue el único socialista de España que alabó la figura del relator", ha recordado.

Su autonomía, ha dicho, "es la búsqueda continua del acuerdo con la sociedad, con los colectivos, los sindicatos, los empresarios esos a los que ustedes llamaron piratas y que son quienes hacen posible que estos dos años la Región de Murcia haya creado empleo, que es mi prioridad".

En clave política, ha aplaudido la creación de empleo a lo largo de esta legislatura para volver a cifras anteriores a la crisis, la apertura del Aeropuerto Internacional y el avance en las obras de renovación de la red ferroviaria, "una red que hoy podría llegar ya en alta velocidad a Murcia, mientras avanza un soterramiento que planificó, pagó y adjudicó un Gobierno del PP".

"Un soterramiento que algunos han utilizado siempre como instrumento político y que desde el pasado verano es también herramienta política de un Gobierno de España que cree más en la confrontación que en las soluciones. Que hace más campaña que obras", ha indicado.

En materia sanitaria, en respuesta a una pregunta de Ciudadanos, ha afirmado que se ha logrado que "cualquier persona en lista de espera pueda consultar su fecha aproximada de intervención quirúrgica, cuando ninguna otra comunidad autónoma lo hace".

"En casi una legislatura, ha dicho, mientras la media de España subía de 89 a 93 en cirugía, y apenas bajaba en consultas de 58 a 57, en esta Región redujimos de 109 a 82 la lista quirúrgica y de 62 a 53 los días de espera para una consulta".

Según los últimos datos disponibles del SMS, referidos a todas las especialidades y a todos los procesos, tanto quirúrgico como de consultas, a 28 de febrero, teníamos 82,5 días de espera para cirugía y 66,5 para consultas.

En respuesta a una pregunta de Podemos, ha recordado su apuesta por "la libertad, la rebaja de impuestos, eliminar el más injusto de todos, el de sucesiones y donaciones y rebajar el IRPF. Estamos a la cabeza de las regiones españolas en creación de empleo: acabamos 2018 con más de 600.000 ocupados, tenemos las cifras de empleo de hace diez años, es decir, antes de la crisis a la que nos condujeron las políticas de la izquierda".

LOS GRUPOS

El portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Víctor Martínez, ha afirmado, en la sesión de control, que el PSOE de Diego Conesa "se ha dedicado a blanquear el castigo de Pedro Sánchez a la Región, desde que este es presidente".

"Desde que es secretario general de los socialistas murcianos y delegado del Gobierno lo único que ha hecho es claudicar ante su líder, Pedro Sánchez, que pacta con los independentistas, con quienes quieren romper España y se aprovechan de ese chantaje para perjudicar a la Región de Murcia", ha afirmado el portavoz parlamentario 'popular'.

Martínez ha afirmado "que los gobiernos del Partido Popular, y especialmente el presidente López Miras han cumplido lo que prometieron hace cuatro años a los murcianos". "Prometimos bajar impuestos, crear empleo, y garantizar el agua y lo hemos hechos", ha dicho para recordar el Pacto Regional del Agua.

Desde el PSOE, el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Joaquín López, ha preguntado por el grado de autonomía que ha tenido como jefe del Ejecutivo de la Región en las decisiones que ha adoptado el Gobierno regional en los dos últimos años.

Al hilo, considera que el presidente "ha confundido dónde está el valor de la lealtad y solo ha sido leal con quien le puso en el cargo, pero no con la ciudadanía".

Durante su intervención, López se ha remontado al 24 de marzo de 2017, cuando el Grupo Parlamentario Socialista, "en un acto de coherencia política, presentó una moción de censura para intentar parar el daño que se estaba haciendo a la imagen de la Región en aquellos meses por la actitud del presunto corrupto Pedro Antonio Sánchez".

El portavoz socialista ha recordado que, el 3 de mayo de 2017, López Miras fue "colocado a dedo" como nuevo presidente de la Comunidad por ese "presunto corrupto, sin que nadie lo eligiera".

En opinión de López, López Miras "ha actuado como testaferro y no ha tenido en ningún momento la autonomía necesaria para tomar decisiones que beneficiaran a la Región, solo se ha dedicado a mantener un permanente enfrentamiento con los demás para tapar sus vergüenzas, demostrando una tremenda deslealtad".

Por su parte, Miguel Sánchez, portavoz de Ciudadanos a la Asamblea Regional, en su pregunta por las medidas que tiene previsto adoptar el Gobierno a la vista del fracaso en la gestión de las listas de espera del SMS, ha señalado que la Asociación de Defensa de la Sanidad Pública ha puesto de relieve que existen notables diferencias en la sanidad regional.

"Los datos son muy negativos en áreas como Cartagena, Lorca y Mar Menor". En este sentido, el portavoz de Cs ha señalado no entender los motivos por los que existen "grandes diferencias entre las áreas sanitarias".

Por su parte, el secretario general de Podemos Región de Murcia y candidato a la Presidencia, Óscar Urralburu, ha hecho balance de los dos últimos años de gobierno del Partido Popular durante la sesión de control al gobierno en la Asamblea.

Dos años en los que el PP "nos ha dejado una deuda pública, social y económica que ya resulta insoportable. Somos la comunidad con los salarios más bajos, hay un 52% de personas que no alcanzan todavía los 1000 euros al mes. Tenemos tasas altísimas de abandono escolar, un 40% de pobreza infantil y un acceso a la vivienda o a un trabajo con condiciones dignas que resulta casi misión imposible", lamenta.

Urralburu ha contado que en mayo, la Región de Murcia que "quiere un gobierno sin el Partido Popular se abrirá paso para acabar con 24 años llenos de políticas marcadas por el beneficio de unos pocos y la precariedad de muchos. Una Región que sabe que vamos a estar mejor sin el PP".