López Miras pide ir con "pies de plomo" y se declina por estar de lado de la UE "a estar con los dictadores de Irán"

BRUSELAS (MURCIA), 4 (EUROPA PRESS)

El presidente de la Comunidad, Fernando López Miras, ha pedido "prudencia, responsabilidad" en política exterior, donde hay que ir, ha advertido, "con pies de plomo" y se ha posicionado en el bando de Francia, Alemania, Italia.

"Si tengo que ponerme en un lado, en un bando, prefiero estar con Francia, con Alemania, con Italia, a estar con los ayatolás. Si tengo que tomar partido en una decisión, prefiero estar con la Unión Europea que con los dictadores iraníes. Si tengo que estar en un lugar, prefiero ser aliado de la Unión Europea, que me apoye Francia, Alemania o Italia y no que me apoye Irán", ha dicho el presidente murciano en Bruselas.

Y es que, ha señalado, "cualquier decisión que se tome puede generar inestabilidad para muchas personas, puestos de trabajo, familias", por lo que ha hecho un llamamiento a que el Gobierno de España y Pedro Sánchez "por una vez, desde que está gobernando, ejerza esa responsabilidad que desde el momento se le desconoce".

López Miras, que ha reiterado que "es mucho mejor estar con Alemania que con los dictadores de Irán", ha afirmado que "cualquier decisión que se adopte en política exterior afecta a la certidumbre de empresas y, por lo tanto, al futuro de muchos puestos de trabajo y de la estabilidad de muchas familias".

"Puestos a decidir mejor con la Unión Europea, mejor con Francia, con Alemania, con Italia que con Irán, mejor con los demócratas, con los que están sustentados en democracia, que con los dictadores", ha afirmado.