Archivo - López Miras pide "respeto a la justicia" tras la condena del Supremo a Pedro Antonio Sánchez - ANGELA ORTIZ/CARMMU - Archivo

MURCIA 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno regional, Fernando López Miras, ha expresado este viernes "absoluto respeto ante la Justicia y las resoluciones judiciales" tras conocerse la sentencia del Tribunal Supremo que confirma la condena a tres años de prisión para el expresidente murciano Pedro Antonio Sánchez por delitos de prevaricación y falsedad documental en el denominado 'caso Auditorio'.

A preguntas de los medios de comunicación en un acto público en Murcia, López Miras ha señalado que "lo más importante es que los responsables públicos tenemos que transmitir el absoluto respeto ante la justicia y las resoluciones judiciales".

En su respuesta, López Miras ha situado la sentencia en el contexto político nacional y ha criticado la posición del PSOE ante distintas actuaciones judiciales. En concreto, ha mencionado a los exdirigentes socialistas José Luis Ábalos y Santos Cerdán y ha aludido al delegado del Gobierno en la Región de Murcia y secretario general del PSRM, Francisco Lucas.

"Estamos en un momento en el que Ábalos y Cerdán están en la cárcel, los padrinos políticos de Francisco Lucas, secretario general del Partido Socialista de la Región de Murcia", ha afirmado.

Asimismo, López Miras ha aludido a la situación judicial de la esposa y el hermano del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y ha criticado la respuesta del PSOE ante las actuaciones de los tribunales. En concreto, ha acusado al partido de "señalar a los jueces, perseguirlos" y cuestionar sus decisiones, y ha mencionado la investigación sobre un supuesto intento de contratar a narcotraficantes para actuar contra la jueza que investigaba al hermano de Sánchez. Ante este contexto, el presidente regional ha insistido en que "lo más importante es que los responsables públicos tenemos que transmitir el absoluto respeto ante la justicia y las resoluciones judiciales".