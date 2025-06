López Miras pone de ejemplo a Sánchez el Plan Hidrológico Nacional de Portugal para reclamar un Pacto Nacional

El presidente murciano pide la convocatoria de elecciones porque Sánchez "no tiene capacidad de gobernar ni de alcanzar mayorías necesarias" MURCIA 6 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, ha pedido este viernes, en su comparecencia tras la Conferencia de Presidentes, que se convoquen elecciones porque el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ya no tiene "capacidad de gobernar" ni de "alcanzar mayorías necesarias para tomar decisiones", y debe dejar paso a "otra mayoría que sí que esté capacitada para tomar esas decisiones".

Con esta reflexión, ha dicho López Miras, ha terminado su intervención en la Conferencia de Presidentes, un cónclave que no ha sido más que "una suerte de monólogos" y que termina "como empezó, sin acuerdos".

Para el presidente murciano ha sido una reunión "frustrante" porque "todas las propuestas que hemos hecho han tropezado con el muro y han rebotado otra vez hasta los presidentes autonómicos". Entre esas reivindicaciones sobresale la financiación autónomica.

"La financiación de la deuda no es la financiación autonómica, ni reformar el sistema, es un parche, pero no es poner solución al origen del problema", ha dicho López Miras. "El simple hecho de que esté 11 años caducado el Sistema de Financiación Autonómica bastaría para que el presidente del Gobierno se hubiera comprometido. Pero como digo, ya no solo no hemos podido alcanzar un acuerdo, ni tan siquiera un simple compromiso político", ha añadido.

En este sentido, ha recordado que "al menos" el Gobierno de Rajoy inició esa reforma, sentando a todos en el Consejo de Política Fiscal y Financiera. "El Gobierno de Rajoy pidió a cada comunidad autónoma a un experto independiente y esos expertos llegaron a un primer acuerdo. La primera decisión fue que al sistema de financiación autonómica le hacían falta 16.000 millones de euros, un dinero que se iba a obtener mediante la creación del nuevo tributo. Pero cuando se estaba estudiando cómo conseguir esos 16.000 millones de euros que necesitaba el sistema de financiación, el señor Sánchez presentó una moción de censura y Rajoy salió del Gobierno".

En este sentido, el presidente murciano afirma que "nadie entiende que estemos en junio, a mitad de año, y no se hayan aprobado las entregas a cuenta, ni tampoco el mecanismo extra-flag que necesitan algunas comunidades autónomas".

En materia de Vivienda, López Miras cree que la ley aprobada por el Gobierno de Sánchez "es parte del problema" y considera que, tras tres años, ha fracasado porque el problema persiste. "Está bien alcanzar acuerdos nacionales en materia de vivienda, pero un acuerdo que se inicia con el 'yo invito y tú pagas', no solo es injusto, sino que es imposible". Por ello pide, más oferta de suelo disponible, una política fiscal que sea un incentivo y una ley contra la ocupación ilegal.

Por otro lado, el presidente murciano ha criticado que la capacidad energética de red eléctrica destine a la Región de Murcia solo el 0,34 por ciento del total nacional. "La región de Murcia tiene muchas inversiones ya comprometidas que quieren crecer, que quieren instalarse en el sureste español y, por lo tanto, necesitamos que haya una mayor capacidad en cuanto a la infraestructura energética de red eléctrica".

Respecto a la Dependencia, López Miras ha reclamado a Sánchez hay una ley que debe cumplirse en cuanto a su financiación. "La ley establece claramente que el 50 por ciento tiene que financiarlo el Gobierno de España y el otro 50 por ciento deben financiarlo las comunidades autónomas".

"Le hemos exigido que aplique el mismo acuerdo al que ha llegado con el País Vasco al resto de comunidades autónomas. No entendemos por qué con el País Vasco sí que se cumple el 50 por ciento en la financiación y en el resto de comunidades autónomas no. Esto no solo no se entiende, sino que es una desigualdad y un perjuicio manifiesto", ha aseverado.

RECLAMA UN PACTO NACIONAL DEL AGUA Y PONE DE EJEMPLO EL PHN DE PORTUGAL

El presidente murciano ha vuelto a reclamar un acceso al agua en las mismas condiciones para todos los ciudadanos españoles y cree que, en el momento actual, en el que hay abundancia, es cuando se deben llegar a acuerdos.

"Hoy España tiene las mayores reservas hídricas de los últimos 20 años. Todas las cuencas hidrográficas están por encima del 80 por ciento, salvo una, la del Segura, que no llega al 30 por ciento. Ahora es el momento de abordar un Pacto Nacional del Agua que haga que llegue a todos los hogares españoles el agua en las mismas condiciones".

En este sentido, le ha puesto de ejemplo al presidente del Gobierno el Plan Hidrológico Nacional que ha aprobado Portugal. "Un plan llamado 'El Agua que Une' y que contempla infraestructuras e inversión para abastecer a todo Portugal en materia hídrica. Creo que es un buen ejemplo a seguir".

"Evidentemente lo que demandamos desde la Región de Murcia son nuevas infraestructuras y que se ponga en marcha un Plan Nacional del Agua. Pero lo mínimo, lo mínimo, es que no se destruyan las infraestructuras hídricas ya existentes. Como por ejemplo el traspase Tajo Segura", ha subrayado.

Preguntado por si ha percibido un clima de tensión más alto que en otras ocasiones, el presidente murciano ha dicho que es algo que no "sabría valorar", pero lo que sí ha percibido es "que no había ninguna voluntad de llegar a ningún acuerdo". De hecho, ha explicado, "en un momento en el que estábamos hablando del reglamento, de las posibilidades de llegar a acuerdos, el presidente del Gobierno ha dicho que no se podía ni siquiera alcanzar ninguna recomendación, porque no estaba de acuerdo en ninguno de los puntos de orden del día que han traído las CCAA".

Respecto a la polémica que se ha generado en los últimos días con el uso de las lenguas cooficiales, "que al final esta Conferencia de Presidentes se convierta en la 'Conferencia del Pinganillo', pues parece que todos hemos perdido un poco el tiempo", ha dicho López Miras.

"No tiene ningún sentido que nos estemos tomando un café en el pasillo hablando en castellano y que entremos en una reunión en la que estamos solos y que tiene que imperar un ambiente de confianza y tengamos que comunicarnos a través de un traductor", ha añadido.

Al hilo, sobre si respalda la salida de la sala de la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, o la utilización de esas lenguas cooficiales por parte de Salvador Illa o el lehendakari Imanol Pradales, López Miras "respeta" lo que hacen todos los presidentes autonómicos y lo que ha hecho la presidenta de la Comunidad de Madrid también "por supuesto".

CERRAR CENTROS DE MENOS PARA "ADAPTAR EL MODELO DE ACOGIMIENTO"

Preguntado sobre el acuerdo de presupuestos que con Vox, en el que han aceptado el cierre de un centro de menores, López Miras ha explicado que ese cierre responde a una "adaptación al modelo de acodimiento de los niños, de todos, sean españoles o sean extranjeros", basándose en lo que recomienda la ONU, la Unión Europea, el Defensor del Pueblo o el propio Ministerio de Juventud e Infancia.

La intención, explica López Miras, es que "estén acogidos en entornos lo más parecidos posibles a un hogar y no en centros, no en grandes centros. Y eso es lo que estamos haciendo en la Región de Murcia, en donde tenemos más de 1.000 menores acogidos, tanto españoles como extranjeros, y estamos reconvirtiendo todo el modelo, porque creemos que, para un niño, el entorno más favorable para crecer no es un centro con 80 o 100 niños más".