MURCIA 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP de la Región de Murcia, Fernando López Miras, ha afirmado, tras ejercer su derecho a voto, que siente que "la mayoría de los ciudadanos de la Región de Murcia" quieren un cambio y espera que hoy se produzca ese cambio.

"En primer lugar, me gustaría transmitir el deseo de que esta jornada electoral transcurra sin incidentes y que puedan votar todos los ciudadanos de la Región de Murcia. El segundo, es animar a todos a que acudan a las urnas, porque tenemos la oportunidad de decidir el futuro que queremos para España".

En tercer lugar, López Miras ha pedido que los ciudadanos de la Región de Murcia acudan a votar "pensando en su familia, en el futuro de sus hijos, de sus nietos, en su propio futuro y pensando también en la Región de Murcia, en los desafíos que tiene por delante".

"En nuestra mano está empezar hoy a trazar el rumbo, el futuro de nuestro país, de la Región de Murcia y de nuestra familia, y esto es muy importante, por eso vuelvo a hacer un nuevo llamamiento a todos a que acudan a votar", ha aseverado.

Respecto a los posibles resultados, López Miras ha palpado durante toda la campaña electoral que "la mayoría de los ciudadanos de la Región de Murcia tenían ganas de cambio. Y lo que espero es que ese cambio y esas ganas de que España vuelva a funcionar hoy se traduzcan también en la decisión de los ciudadanos de la Región de Murcia".