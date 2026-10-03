López Miras se presenta a la reelección como presidente del PPRM "para ganar por mayoría absoluta en 2027"

1122576.1.260.149.20261003160121 López Miras durante su intervención en la Junta Directiva Autonómica celebrada en la Filmoteca Regional de Murcia - PP

MURCIA 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Partido Popular de la Región de Murcia Fernando López Miras ha anunciado hoy que presenta su candidatura a la reelección "para fortalecer el partido, renovar ideas, coger impulso y ganar por mayoría absoluta las elecciones de 2027".

Ha sido en el transcurso de la Junta Directiva Autonómica del Partido Popular, que ha contado con la presencia del secretario general nacional del PP Miguel Tellado, y que ha aprobado la celebración del XIX Congreso Extraordinario Regional en Lorca el sábado 14 de noviembre, y cuyo Comité Organizador presidirá la alcaldesa de Murcia Rebeca Pérez.

"Se abre un momento importante, en el que hay que engrasar la maquinaria del partido de cara a las elecciones que tenemos por delante", ha resaltado López Miras, que ha afirmado que "mi ilusión está intacta y mi compromiso con la Región es cada vez mayor". "Estoy seguro de que juntos podemos hacer que los mejores años de la Región de Murcia estén por llegar", ha apostillado.

El presidente del PPRM ha dado en primer lugar las gracias a Miguel Tellado, "por estar una vez más junto a nosotros cuando importa, en los momentos importantes y también difíciles, por su apoyo constante y total disposición".

"Estamos en un momento de turbulencias muy complicado para la Región y toda España", ha subrayado López Miras. "La deriva de un Gobierno moribundo nos lleva a estar pendientes de lo que diga Pedro Sánchez tras este fin de semana, cuando debería haber convocado las elecciones generales hace mucho tiempo, debería irse porque los problemas de los españoles los ha generado él en sus ocho años de Gobierno", ha añadido.

"El Gobierno de Sánchez Gobierno no da más de sí, y los españoles no aguantan más", ha incidido el presidente, que ha alertado de que "el sanchismo va a intentar hacer ahora lo que mejor sabe hacer: crispar y tensionar, dividir y levantar su muro, y que éste sea más grueso que nunca". "No dejemos que el muro del sanchismo llegue a la Región", ha señalado.

"Además de la rabia y el enfado por el sanchismo, pongamos la ilusión y la esperanza de que se nos va a escuchar, que tendremos un presidente del Gobierno sensible con nuestras necesidades, que una nueva etapa se puede abrir para los ciudadanos de la Región y todos los españoles", ha remarcado López Miras.

"La solución a los problemas creados por Sánchez se llama Alberto Núñez Feijóo", ha resaltado el presidente. "En materia de infraestructuras, nos engañaron con la Alta Velocidad y con el Corredor Mediterráneo; nos maltratan en financiación y nos quieren imponer el modelo que quieren los independistas; en agua, utilizan ahora la rotura del canal del Trasvase como cierre encubierto del Tajo-Segura". "Frente a ello, Feijóo garantiza un Plan Nacional del Agua para que todos los españoles tengan acceso al agua en las mismas condiciones", ha recordado.

"A pesar de que nunca se nos ha tratado como nos merecemos, la Región de Murcia lidera el crecimiento económico y la creación de empleo", ha destacado López Miras. "Y es gracias a un Gobierno del PP que baja impuestos, reduce burocracia, apoya a la empresa familiar o plantea soluciones al problema de la vivienda que ha creado Sánchez", ha explicado.

También ha hecho referencia el presidente del PPRM al último barómetro del CEMOP, del que ha apuntado que "no es sorprendente que el PSOE obtenga el peor resultado de su historia". "¿Qué confianza puede transmitir Lucas si sus propuestas son subir impuestos; que el modelo de financiación sea el de ERC; que se recorte el Trasvase, del que votó en contra en el Congreso; que se apliquen las recetas de vivienda del PSOE; que además niega el problema de la inmigración ilegal, y cuya dejación de funciones ha convertido las costas de la Región en un coladero de narcolanchas?", se ha preguntado.

Asimismo, ha destacado que, según esa misma encuesta, el Partido Popular "sigue creciendo, obtiene uno de los mayores porcentajes de voto de entre todas las CCAA, y además se sitúa un diputado de la mayoría absoluta, que en ocho meses una organización como la nuestra lo puede conseguir", ha asegurado.

COMITÉ ORGANIZADOR DEL CONGRESO

En el XIX Congreso Regional del PP, que se celebrará en la ciudad de Lorca el 14 de noviembre, además de Rebeca Pérez como presidenta, el Comité Organizador lo formarán Joaquín Segado como vicepresidente; Rosa Medina como secretaria; y Raquel de la Paz, Vicenta Olivares, Mónica Sánchez García, Fran Díaz Espinosa, Valentín Henarejos, Francisco Manuel Villalba, Sunci Pedreño, Alejandro Zamora, Pedro Ruiperez, Pablo José García, Guadalupe Soltero y José García Serrano como vocales.