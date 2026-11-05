López Miras propone a los empresarios de Ceuta proyectos de seguridad fronteriza a través de Caetra

El presidente de la Comunidad, Fernando López Miras, se ha reunido con la presidenta de la Confederación de Empresarios de Ceuta, Arantxa Campos - CARM

MURCIA 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno regional, Fernando López Miras, se ha reunido este jueves en el Palacio de San Esteban con la presidenta de la Confederación de Empresarios de Ceuta, Arantxa Campos, a quien ha trasladado el apoyo de la Región de Murcia para contribuir a revitalizar la actividad económica y el tejido empresarial ceutí.

Durante el encuentro, han abordado posibles vías de colaboración, entre ellas, la definición conjunta de retos tecnológicos de seguridad y control de fronteras a través del programa regional Caetra, el cual impulsa tecnologías con aplicaciones civiles y militares, según han informado desde el Ejecutivo regional.

La reunión ha permitido conocer las dificultades económicas que atraviesa Ceuta tras la entrada masiva de inmigrantes del pasado verano. Según las estimaciones de los empresarios, el impacto ha incluido una caída de más de cinco puntos del PIB, un descenso del 90 por ciento de los ingresos del sector turístico y del 50 por ciento del comercial, así como pérdidas de un millón de euros diarios para la ciudad autónoma.

El Gobierno regional ha planteado a las agencias de desarrollo tanto de Ceuta como de Melilla distintas propuestas de colaboración que ambas ciudades ya están estudiando, como la posibilidad de que las pymes ceutíes y melillenses mantengan reuniones con la red de promotores internacionales del Info durante el Foro de Internacionalización de la Empresa, que tendrá lugar a finales de noviembre en Murcia.

Asimismo, López Miras ha trasladado a Arantxa Campos la disposición del Gobierno regional a seguir trabajando con la Confederación de Empresarios de Ceuta para estudiar y diseñar otras medidas que contribuyan a potenciar su actividad económica y su tejido empresarial